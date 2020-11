Mexico,- Chivas et América se sont rencontrés dans une autre édition de la Classique nationale, bien que maintenant dans le match aller des quarts de finale de la Ligue MX, la victoire soit revenue au troupeau avec un score de Calderón.

Un match fermé, avec plusieurs choix de buts pour les deux équipes, mais c’est le local, les rojiblancos, qui, via Cristian Calderón, avec un beau but, a gagné 1-0 contre les Eagles lors du match aller des quarts de finale.

Tout sera défini dans quelques jours, sur le terrain de l’Azteca Stadium, lorsque l’Amérique honorera Chivas à Santa Úrsula. En première mi-temps, au match aller, les azulcrèmes avaient plus d’options de buts, mais en complément, le Flock est allé à l’avant avec les modifications, dont celle de Calderón, qui a fini par marquer le seul but du match, juste à la minute. 80.

Cristian Calderón est entré sur le terrain à la 53e minute et est immédiatement devenu la principale valve de jeu offensif de Chivas; lorsque le match s’est terminé et qu’il a semblé que le match nul et vierge serait consolidé, un tir de l’extérieur de la région américaine a marqué le but gagnant 1-0.

Après que les Chivas aient retiré le loyer pour la première étape, le retour se fera samedi soir prochain au stade Azteca.

Photo gracieuseté de Liga MX / Imago 7

