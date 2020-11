Chris Hemsworth Il est l’une des stars les plus reconnues d’Hollywood en grande partie en raison de son rôle de Thor dans l’univers cinématographique Marvel, mais son travail en dehors de la franchise n’a pas été entièrement favorable, donc sa participation et son rôle dans le film ont surpris «Extraction» de Netflix, qui a montré une facette différente en tant que héros d’action, mais il semble que ce ne sera pas la dernière fois que nous les verrons dans ce rôle, car il a été confirmé qu’ils préparent déjà deux autres films «Extraction».

Le film “ Extraction ” est sorti en 2020 et est devenu l’un des films originaux les plus regardés sur la plate-forme de streaming et, dans une large mesure, il est sorti à un moment où la pandémie de Covid-19 en gardait une grande partie. des gens dans leurs maisons, mais aussi à cause de l’histoire et de l’action très bien menées par Chris Hemsworth, le réalisateur Sam Hargrave et scénario de Joe Russo.

Même si une suite possible avait déjà fait l’objet de rumeurs, il a finalement été confirmé que Ils préparent déjà deux autres films de ‘Extraction’ et cela a été annoncé par Chris Hemsworth lui-même lorsqu’il a reçu le prixo Prix du public En tant que star d’action dans un film 2020:

«Nous voulions faire un film différent, unique, excitant, plein d’action, mais qui allait vraiment au-delà des attentes et je pense que nous l’avons fait, mais rien de tout cela n’était possible sans votre soutien. Je vous en serai toujours redevable. les expériences les plus incroyables que j’ai eues sur le plateau et nous allons essayer de créer une autre paire pour vous. “

Apparemment, Netflix ne travaille pas sur un autre film, mais deux, afin que nous puissions revoir Hemsworth d’une manière ou d’une autre retombées de cette histoire racontant une partie de son passé, nous devrons donc attendre une confirmation officielle de Netflix.