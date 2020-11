Mexico – Hirving «Chucky» Lozano a accepté que l’entraîneur de Naples, Gennaro Gattuso, soit un «ogre» lorsqu’il se met en colère.

La saison dernière, “Chucky” a eu plusieurs désaccords avec Gattuso, cependant, dans la saison en cours, ils ont une bonne relation.

“Il a sa façon d’être, il est direct, oui, quand il se met en colère, il est un ogre, il a un caractère fort, mais il faut s’adapter et en tirer des leçons.”

«Je pense que j’ai appris à savoir comment entrer dans l’entraîneur et comment le gérer. Cette expérience que j’ai vécue l’année dernière m’a ouvert les yeux », a déclaré« Chucky »dans une interview accordée à TV Azteca.

Il a admis que sa période d’adaptation n’a pas été facile lorsqu’il est arrivé avec l’équipe italienne mais, jusqu’à présent, il a déjà pu surmonter cette étape.

«Je suis arrivé et ils ont changé d’entraîneur, c’était un processus difficile et très compliqué. Je pense que cela a fonctionné pour pouvoir parler, communiquer avec le coach et là un panorama différent s’est ouvert. Maintenant, il me donne l’opportunité de jouer et j’en profite ».

«Chucky» a commenté que maintenant il ne pense plus seulement à Naples, mais aussi à donner des résultats avec l’équipe mexicaine, et a rappelé qu’Enrique Meza l’avait beaucoup aidé dans sa carrière sportive.

«C’est difficile car avec tous les techniciens, j’ai très bien réussi. J’ai beaucoup appris de tout le monde. Pour moi le principal, celui qui m’a donné l’opportunité était Enrique Meza ».

«Je parle beaucoup avec lui, il est comme un père pour moi, mais j’ai appris de tout le monde, même avec Gattuso. C’est une bonne personne, avec ça je n’ai rien contre », condamné.

