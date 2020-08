Dans les dernières audiences télévisées, Big Brother de CBS a attiré 4,2 millions de téléspectateurs au total et une cote de 1,1 mercredi, en tête de la démo semaine après semaine pour égaler son sommet de la saison. En premier lieu, Tough as Nails (2,9 mil / 0,5) a coché avant la finale de la semaine prochaine.

L’America’s Got Talent de NBC (5 mil / 0,6) a été stable d’une semaine à l’autre et a attiré le plus grand public de la soirée.

La finale de la saison de United We Fall d’ABC, encore à renouveler (3,1 mil / 0,5), a été stable pour une sixième semaine consécutive.

En tête de la spéciale Women in Film (389K / 0,1), Coroner (585K / 0,1) était stable.

La couverture par ABC, CBS et NBC de Night 3 de la Convention nationale républicaine a rassemblé 4,9 millions de téléspectateurs (en national rapide), marquant le plus petit total combiné du Big 3 à ce jour. (Avec les journalistes du câble repliés, RNC Night 2 a attiré plus de 19 millions de personnes.)

Les chiffres Nielsen Live + Same Day indiqués dans notre colonne de notes ne reflètent pas les performances globales d’une émission, étant donné l’utilisation accrue de la lecture différée via DVR et les plates-formes de streaming. Ces chiffres sont plutôt présentés simplement pour illustrer les tendances ou les superlatifs. Enfants, demandez aux parents avant d’appeler.

