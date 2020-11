La série ‘Les garçons’ est l’une des séries les plus importantes du genre des super-héros, car elle a géré une intrigue différente et nouvelle, où ce groupe de héros sont en fait les méchants de l’humanité, mais au cours des deux saisons, on a vu que il y a beaucoup de gens avec des capacités et la question s’est posée de savoir combien de héros il y a dans «The Boys».

“ The Boys ” lancé par la plate-forme Amazon Prime Video est l’un des plus appréciés de ces dernières années, basé sur le roman graphique du même nom écrit par Garth ennis et dessiné par Darick Robertson et qu’il a eu quelques changements par rapport à la bande dessinée, mais qu’il continue avec la même intrigue.

Bien que la série ne l’ait pas révélé directement, beaucoup de questions ont été posées sur le nombre de héros existants dans “ The Boys ” et le nombre semble être assez élevé, car dans le premier chapitre, il est mentionné que “plus de 200 super-héros de la famille Vought”, mais ce numéro ne peut pas être le numéro officiel, puisque ce sont eux qui travaillent directement avec eux, mais il y en a d’autres.

En plus de ce nombre, il semble que chaque grande ville devrait avoir un supermarché, ce qui pourrait porter le nombre à près de 300 héros au sein de l’univers de «The Boys», mais de la même manière, le nombre pourrait augmenter en fonction du nombre de personnages qui sont présentés dans la troisième saison.