Le vice-président et la deuxième dame font partie de ceux qui doivent s’adresser à la nation la troisième nuit de la Convention nationale républicaine de 2020.

Mike Pence prononcera le discours de clôture de Fort McHenry à Baltimore, selon ABC News. Le monument historique, qui a été le site d’une bataille pendant la guerre de 1812, a inspiré Francis Scott Key à écrire la «bannière étoilée».

Au total, 20 des croisés les plus virulents de POTUS devraient prononcer des discours mercredi soir, y compris la belle-fille Lara Trump, Karen Pence susmentionnée, la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee, la sénatrice Joni Ernst de l’Iowa et la Maison Blanche sortante. conseiller Kellyanne Conway. La liste complète est ci-dessous:

* Vice-président Mike Pence

* Deuxième dame Karen Pence

* Sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee

* Jack Brewer (ancien joueur de la NFL)

* Sœur Dede Byrne (chirurgien et vétéran militaire)

* Madison Cawthorn (candidate républicaine au Congrès)

* Kellyanne Conway (conseillère à la Maison Blanche)

* Représentant Dan Crenshaw du Texas

* Scott Dane (directeur exécutif de l’Associated Contract Loggers and Truckers of Minnesota)

* Sénateur Joni Ernst de l’Iowa

* Richard Grenell (ancien directeur par intérim du renseignement national)

* Clarence Henderson (activiste des droits civiques)

* Ancien lieutenant-général Keith Kellogg

* Keith Kellogg (conseiller à la sécurité nationale du vice-président)

* Michael McHale (président de l’Association nationale des organisations policières)

* La gouverneure Kristi Noem du Dakota du Sud

* Burgess Owens (ancien joueur de la NFL et candidat au Congrès du GOP)

* Représentante Elise Stefanik de New York

* Lara Trump (conseillère de campagne Trump)

* Représentant Lee Zeldin de New York

Comme indiqué précédemment, le président Trump apparaîtra tous les soirs pour «présenter sa vision optimiste pour les quatre prochaines années», selon le RNC. «La célébration culminera avec la renomination historique du président et du vice-président à Washington, D.C.»

La Convention nationale républicaine 2020 reprend à 20h30 HE. Diffusez-le en direct via la vidéo ci-dessus (gracieuseté de C-SPAN), ou faites défiler vers le bas pour savoir comment chaque réseau de télévision a l’intention de couvrir l’événement.

MSNBC (commence à 19 h)

Ancres: Rachel Maddow, Joy Reid et Nicolle Wallace

. (commence à 20 h)

Ancres: Wolf Blitzer, Jake Tapper, Anderson Cooper, Dana Bash et John King

PBS (commence à 20 h)

Ancre: Judy Woodruff

abc (commence à 22 h)

Ancres: George Stephanopoulos, David Muir et Linsey Davis

CBS (commence à 22 h)

Ancres: Norah O’Donnell et John Dickerson

Fox News (commence à 22 h)

Ancres: Bret Baier et Martha MacCallum

NBC (commence à 22 h)

Ancres: Lester Holt et Savannah Guthrie