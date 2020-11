le plateformes de streaming ils sont devenus une partie essentielle de notre divertissement. Netflix, HBO ou Prime Video Ils ne sont disponibles en Espagne que depuis cinq ans, mais cela leur a déjà suffi pour gagner un écart plus qu’important dans notre routine.

Voir ses séries et ses films est presque devenu une tradition dans de nombreuses maisons, dont les premières deviennent souvent aussi les plus parlées sur les réseaux sociaux.

Cependant, son grand nombre de premières et l’arrivée de nouvelles plateformes comme Disney Plus (et tous ceux à venir) rend de plus en plus difficile le choix. Quelle est la meilleure chose à voir dans un écosystème qui publie plus de 50 titres chaque mois?

La réponse n’est pas facile, mais ici nous rassemblons quelques sites Web et applications qui vous aider à apprivoiser les énormes catalogues de chapitres de Netflix et de l’entreprise, visez!

Queveo.online, un conseiller de séries et de films à votre goût

Queveo.online est un site Web qui dispose d’un moteur de recherche / recommandeur de séries et de films disponibles sur les plateformes de streaming. Sa devise est de résoudre le moment typique que nous avons tous vécu dans lequel nous sommes sur le canapé à la recherche de ce qu’il faut voir cette nuit-là et nous passons une demi-heure à choisir de finir par voir quelque chose qui ne nous convainc pas.

Pour le résoudre, dans son moteur de recherche nous pouvons trouver des titres à notre goût en filtrant par les plateformes que nous avons (il y en a plus de 10), si nous voulons des séries, des miniséries ou des films, nos genres préférés et, enfin, leurs ‘envies’, une sorte de des envies de choses que nous pouvons aimer comme «frapper moi un marathon», «des choses très folles» ou «des séries avec des épisodes de 20 minutes». Un autre point en faveur de ce moteur de recherche de séries est qu’il se concentre sur les catalogues des plateformes en Espagne, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des cas.

JustWatch, une base de données de titres en ligne

Regarde juste Il s’agit d’un site Web également disponible dans une application qui fonctionne à l’inverse de notre recommandation précédente. Au lieu de filtrer pour arriver à une recommandation, dans JustWatch nous pouvons rechercher dans quel service nous pouvons voir un titre spécifique que nous voulons voir cette nuit.

Par exemple, imaginons que nous voulons voir ‘The Godfather’, car le saisir dans son moteur de recherche nous montrera sur quelle plateforme nous pouvons regardez-le sous abonnement ou en louant le film en ligne. En plus de cela, JustWatch propose également une sorte de «quiz» dans lequel, en mettant les séries que vous avez vues récemment, vous recommande un autre nouveau titre que vous pouvez voir.

Netflix Roulette, la série de roulette russe

Enfin, nous avons l’option la plus folle. Si aucune des options ne vous convient et que vous avez déjà tourné le catalogue mille fois de toutes vos plateformes de série, vous avez La roulette Netflix, qui est juste comme ça, bien qu’un peu plus préparée.

Dans ce service, vous n’avez qu’à mettre si vous le souhaitez film ou série, genre, une note minimale sur IMDb, et frapper la roue, qui vous rapportera une série aléatoire mais selon ces critères. Il est également disponible pour Prime Video, bien que sur toutes les plateformes avec le catalogue américain.

Nous espérons vous avoir aidé à ne plus passer de temps à parcourir le catalogue!