La deuxième saison de “ The Mandalorian ” a été publiée, et tandis que Din Djarin est dans la quête de réunir The Child avec son peuple, une nouvelle question est apparue et c’est ainsi que Bo-Katan a rencontré Ahsoka Tano.

Le protagoniste cherche à trouver les Jedi, les anciens ennemis des Mandaloriens, donc ce ne sera pas une tâche facile, non seulement à cause de l’inimitié ou du fait qu’il en reste peu, mais parce que c’est dans une galaxie qui se construit après la chute de l’Empire.

Alerte spoil, les lignes suivantes contiennent des informations relatives à l’intrigue du chapitre 11 de la série, «L’héritière», il est donc recommandé de laisser la lecture jusqu’à ce point au cas où vous ne l’auriez pas vue.

Dans le chapitre 11 de «The Mandalorian», Din Djarin rencontre Bo-Katan Kryze et deux autres membres du clan Kryze. Bien qu’ils suivent différentes traditions mandaloriennes, Bo-Katan et Din concluent un accord dans lequel Bo-Katan fournirait des informations sur un Jedi après que Din aide son clan à voler un navire de transport d’armes impérial.

Après le succès de la mission, Bo-Katan dit à Din comment trouver Ahsoka Tano, ancien membre de l’Ordre Jedi. Mais si les Mandaloriens et les Jedi sont des ennemis traditionnels, comment Bo-Katan a-t-il rencontré Ahsoka Tano?

La réponse remonte à «Star Wars: The Clone Wars», qui a eu lieu longtemps après le dernier conflit mandalorien avec les Jedi, et à la montée au pouvoir des pacifistes New Mandalorians.

Au moment de Clone Wars, la sœur de Bo-Katan, la duchesse Satine, dirigeait Mandalore. Satine était très proche d’Obi-Wan Kenobi, ami et ancien professeur d’Anakin Skywalker, le maître Jedi qui a enseigné Padawan Ahsoka. Cependant, Bo-Katan ne faisait pas partie des nouveaux Mandaloriens. Au lieu de cela, il faisait partie de Death Watch, la faction militante qui voulait ramener Mandalore à ses voies guerrières.

Les choses se sont retournées lorsque le leader de Death Watch s’est associé à Dark Maul, ce qui s’est terminé par la prise de contrôle de Mandalore par Maul. Refusant de s’incliner devant les anciens Sith, Bo-Katan quitta Mandalore avec une petite force de résistance.

Dans la dernière saison de ‘Star Wars: The Clone Wars’, Bo-Katan a vu sa chance de reprendre possession de son monde natal quand il a croisé Ahsoka. Bo-Katan savait que la récupération de Mandalore nécessiterait l’aide de la République. Bien qu’elle ne soit plus membre de l’Ordre Jedi, Ahsoka a accepté de défendre le cas de Bo-Katan devant Obi-Wan et Anakin.

Bo-Katan et Ahsoka ont également un ami commun en Sabine Wren, le membre mandalorien de la cellule Spectre de l’Alliance rebelle.