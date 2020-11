Dans l’imaginaire collectif occidental, le mois de Ramadan C’est une sorte de long «sacrifice» qui a à voir avec des jours de jeûne et de privations auto-imposées; une pratique mondiale qui est également étendue dans notre pays, oblige de nombreuses personnes à être attentives aux heures de prière de Madrid, mais elle a aussi tendance à être liée à l’idée ou à la vision que les gens ont généralement du monde Islamique: une agglomération monolithique de fondamentalistes religieux, peut-être quelque peu rétrogrades et de préférence endoctrinés par quelqu’un. Mais Avons-nous approfondi comme nous le devrions à ce sujet? ¿Comment comprendre l’Islam et le Ramadan à travers des séries?

Aborder l’islam requiert l’expérience de ceux qui le pratiquent; parler avec des témoignages, lire des livres et bien documenter, mais Et la série? Ont-ils bien reflété cette religion et certaines de ses pratiques comme le Ramadan? .

La vérité est que essayer de comprendre un peu l’islam, le ramadan et aussi toutes ses traditions à cette époque de l’année, dans laquelle le jeûne est le protagoniste et les heures de prière sont essentielles, on peut penser à des séries comme Homeland, où une grande partie de l’intrigue reflétait le monde islamique tout en montrant plus d’islamisme et pas tellement d’islam. Cependant, ces derniers temps, beaucoup ont vu dans la comédie Hulu Ramy, une fiction qui finalement reflète ce que c’est que d’être musulman aujourd’hui dans un pays comme les États-Unis également. Le protagoniste de cette drôle de comédie est Ramy Youssef, comédien qui a déjà remporté un Golden Globe pour avoir joué Ramy Hassan qui partage sa vie entre ses propres croyances vitales et le fait de devoir suivre les anciennes croyances et traditions de la communauté égyptienne avec laquelle il vit.

Ramy (que vous pouvez voir sur StarzPlay) est peut-être le plus proche de l’islam actuel et de la façon dont les gens vivent en Occident. mais Et à l’est? Les séries à cet égard ont tendance à tirer davantage vers le côté historique. La preuve en est par exemple, Faith, une série turque 2013 de seulement cinq épisodes, centrée sur la vie de l’empereur ottoman Mehmed II capable de conquérir la ville tant attendue de Constantinople en 1453. On peut voir non seulement comment étaient les actes de ce conquérant, mais aussi comment son élan et sa force résidaient dans son éducation sous les préceptes de l’islam.

Ou bien sûr, il faut parler d’Omar, une série arabe qui explique la vie d’Omar ibn Al-Khattab, le deuxième calife de l’islam , et dans lequel sa vie est racontée depuis l’âge de 18 ans jusqu’au moment de sa mort. Une série qui n’était pas sans controverse Cependant, en raison de la façon dont la vie d’Omar, Abu Bakr, Uthman et Ali, les quatre califes Rashidun, a été montrée, en plus de la présence d’autres personnages qui, de l’avis de nombreux musulmans, n’auraient pas dû se refléter dans la série comme Muhammad. , mais diffusé précisément pendant le Ramadan 2012, il a été un succès auprès du public et a également bénéficié du soutien de nombreuses organisations académiques, de sorte que pour beaucoup, il est resté l’une des séries qui explique le mieux les événements historiques.