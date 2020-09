Televisión Española débute le cours avec une authentique révolution à la fois sur son grill et chez ses correspondants. ‘Les petits déjeuners’, ‘Le matin’ et ‘A partir d’aujourd’hui’ disparaissent de la bande du matin de La 1 pour fusionner dans ‘La hora de La 1’ avec Mónica López à la barre, tandis que le mythique ‘Corazón’ ne reste plus que avec votre rendez-vous le week-end. Mais ça ne seront pas les seuls changements qui pourra percevoir les spectateurs dans les prochaines semaines.

Concha Velasco, dans ‘Cinéma de quartier’

Comme FormulaTV l’a appris en exclusivité, Concha Velasco quitte le programme « Cine de barrio » après près d’une décennie à la barre. L’actrice a décidé de clôturer le cycle sur le petit écran, mettant fin à une étape qui a débuté en janvier 2011 avec ses débuts en tant que maître de cérémonie, comme l’a confirmé RTVE sur ce portail. Bien que cette décision personnelle intervienne quelques jours seulement après qu’il ait prétendu n’avoir aucune nouvelle de son retour dans une interview avec El Correo: « Ils ne m’ont plus appelé ».

Le Valladolid est arrivé au Cine de barrio dans sa troisième étape, après José Manuel Parada et Carmen Sevilla. Pendant neuf ans, l’actrice populaire a réussi à s’approprier le format avec son charisme et ses expériences à la première personne de l’histoire du cinéma espagnol. Cet espace de divertissement devrait se poursuivre à La 1, bien que on ne sait pas qui pourrait prendre le témoin de Velasco. Elena S. Sanchez, qui a déjà remplacé l’actrice en 2014 lors de son arrêt maladie, pourrait être l’une des candidates à prendre la relève.

L’imparable Conchita Velasco

A 80 ans, Concha Velasco est toujours active tant à la télévision qu’au cinéma et au théâtre. Après avoir participé à des séries telles que «Raisons personnelles», «Héritiers», «Gran Hotel» et «Sous suspicion», l’actrice a fait partie du résultat de «Cable girls» sur Netflix. De plus, l’artiste vient de créer à Saint-Sébastien « La chambre de María », un monologue dramatique qui pourrait être son adieu à la scène.