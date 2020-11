Mexico – La Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs des services financiers (Condusef) a inauguré la 13e édition de la semaine Éducation financière nationale (SNEF) 2020.

Sous la devise «Je prends soin de mon argent, je protège ma santé», dans sa modalité virtuelle commence ce 4 novembre et se terminera le 18 novembre.

Cela peut vous intéresser: Les caissiers escroquent les clients: Condusef

Ces jours Mille 147 activités seront développées avec la participation de plus de 184 institutions financières et éducatives, publiques, privées et sociales et des économies.

Les forums virtuels qui seront disponibles 24 heures sur 24, a informé Óscar Rosado, responsable de Condusef.

La rencontre que chaque année convoque institutions bancaires pour promouvoir leurs produits auprès des écoles et des régulateurs du système financier, son édition 2020 sera virtuelle.

En plus d’utiliser au mieux les ressources dont il dispose.

Les prémisses de base sont: promouvoir le développement de diverses actions d’éducation financière et sensibiliser la population ssur l’importance pour le bien-être économique de leurs familles.

De plus, développer les capacités de la population prendre des décisions éclairées sur l’utilisation de l’argent et renforcer ce qui a été appris en organisant des activités ludiques.

Il y aura aussi des dynamiques, des jeux, tables de discussion, marathons de connaissances, ateliers, matériel pédagogique et bien plus encore sur le thème de l’épargne, de l’épargne pour la retraite.

Budget, investissement, crédit et assurance, entre autres.

Enfin, le Condusef rapporte que pour les Mexicains vivant à l’étranger Des conférences avec un contenu spécifique seront données pour guider les ressortissants et leurs familles au Mexique sur les droits et les alternatives dont ils disposent pour conserver et protéger.

Même, si nécessaire, transférez votre argent et vos biens à votre communauté d’origine.

En plus de connaître les services auxquels ils peuvent accéder dans leur lieu de résidence.

ARH