L’un des personnages les plus importants de la série “ La théorie du Big Bang ” est Sheldon Cooper, joué par Jim Parsons, que nous avons vu dès le premier chapitre et qui a connu une évolution claire tout au long de la série, car malgré ses problèmes de socialisation, il a réussi à avoir un partenaire et même à se marier et à gagner un prix Nobel, mais l’un des Le plus gros doute laissé à la fin de la sitcom est ce qui lui est arrivé ensuite, mais nous avons finalement découvert que Amy et Sheldon ont eu un fils.

Sheldon est l’un des personnages dont on se souvient peut-être le plus dans la série comique, à tel point que l’acteur Jim Parsons n’a pas été en mesure de se débarrasser du rôle et travaille actuellement sur la série ‘Jeune Sheldon’ où il est un narrateur et il raconte des problèmes qui n’ont pas été expliqués par le mot Bazinga ou sa fascination pour les trains.

Curieusement dans cette série spin-off de ‘The Big Bang Theory’ nous avons découvert que Amy et Sheldon ont eu un fils, Eh bien, dans le premier chapitre de la quatrième saison, nous pouvons voir Sheldon diplômé du lycée, puis organiser une fête à la maison et la voix off se souvient de ce moment:

«C’était en fait la meilleure soirée de remise de diplômes à laquelle j’aie jamais assisté, du moins jusqu’à ce que nous en ayons une pour mon fils, Leonard Cooper, je voulais que son nom soit Leonard Nimoy Cooper, mais Amy ne m’a pas laissé faire.

C’est vrai, Sheldon a eu un fils avec Amy et ils l’appelaient Leonard, comme son partenaire de ‘The Big Bang Theory’, et voulait même l’appeler Nimoy, comme Leonard Nimoy, l’acteur qui joue le M. Spock dans la série Star Trek, mais il a dû se contenter du nom de Leonard, peut-être à cause des deux personnages qui ont marqué sa vie.