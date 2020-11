L’un des secrets les mieux gardés de la série sont les mauvais tours des membres de The Seven, qui sont censés défendre la ville, mais si cela demande beaucoup d’efforts, ils préfèrent ne pas le faire. Un autre grand secret est la véritable identité de l’un de ses membres, celui qui est toujours calme mais attentif et pratiquement invincible. Au cas où vous auriez un doute cela ressemblerait à Black Noir abaissant son masque, vous ne pourrez pas croire son identité, c’est un clone!

Comme beaucoup le savent, ou l’ont déjà imaginé, ces super-héros sont une copie basée sur divers personnages de DC et Marvel, dans ce cas, Black Noir a un fort ressemblance avec Batman et en partie Snake Eyes. Mais son passé n’a rien à voir avec ces personnages, car il a été créé pour protéger la sécurité de l’un des membres de The Seven.

Le personnage est joué dans la série Amazon par Nathan Mitchell, que l’on pouvait voir légèrement dans les derniers chapitres de la deuxième saison quand il attaque Starlight, mais la reine Maeve arrive pour lui donner un morsure de quelque chose auquel vous êtes allergique, le sortir facilement du combat.

Pour en revenir au sujet, voici à quoi ressemblerait Black Noir, il a baissé son masque et il n’est pas un fan fait, dans la bande dessinée il enlève son masque, dans le numéro 65 de la saga, nous affrontons la folie de Homelander, qui dans une attaque se termine anéantir le président des États-Unis. Dans ce Black Noir arrive qui enlève son masque pour révéler une vérité qui a surpris tout le monde, il est un clone de Homelander.

Son existence est censée être faite pour prendre soin du leader, mais cela s’avère être une pire version du héros bien connu qui était en charge de terribles moments dans la bande dessinée. Il est peu probable qu’ils acceptent cette histoire pour la série, d’abord parce que les acteurs montrés sont complètement différents, mais il est possible que certains vestiges subsistent, tels que leur ADN et leur folie, que nous verrons, espérons-le, dans la troisième saison.