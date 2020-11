Mexico – Le gouvernement de Mexico a signalé que 42 360 tests gratuits avaient été appliqués pour détecter le Covid-19.

Dans une déclaration, il a été noté qu’un record avait été établi dans l’application des études, car il était de 28 579 la première semaine de septembre.

Cela représente une augmentation de 40 pour cent des tests effectués dans tout le pays.

“Grâce à la stratégie de détection, de protection et de sauvegarde des cas positifs dans les 158 colonies, 130 748 tests COVID-19 ont été réalisés jusqu’à présent dans des kiosques.”

«En outre, 337 000 710 visites médicales à domicile; et des conseils ont été donnés à 505 900 personnes », a-t-on annoncé dans la lettre.

Mise à jour du sémaphore épidémiologique Covid

D’autre part, le gouvernement de la capitale a annoncé que 12 nouvelles colonies sont allées au feu rouge en raison du nombre d’infections Covid-19.

Jalalpa le grand, Álvaro obregón San Martín Xochinahuac (PBLO), AzcapotzalcoSan Simón Ticumac, Benito JuárezLetrán Valle, Benito JuárezSan Felipe de Jesús III, Gustavo a. MaderoRamos Millán Bramadero I, IztacalcoEscandón II, Miguel HidalgoPopotla II, Miguel HidalgoSan Juan Ixtayopan (PBLO), TláhuacSanta Cecilia, TláhuacJardín Balbuena III, Venustiano Carranza20 novembre, Venustiano Carranza

De plus, 12 colonies ont quitté la liste d’attention prioritaire pour Covid-19 cette semaine:

Minas de Cristo à Álvaro Obregón; San José de los Cedros II à Cuajimalpa. Obrera II, Guerrero I et Morelos III à Cuauhtémoc; Martin Carrera II, Défenseurs de la République et San Juan de Aragón à Gustavo A. Madero; San Bartolo Ameyalco et Los Padres à Magdalena Contreras; San Miguel Xicalco à Tlalpan; et San Andrés Ahuayucan à Xochimilco.

