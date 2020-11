Mexico – Le nombre d’infections par Covid-19 continue d’augmenter, s’élevant à 45,6 millions de personnes qui ont souffert ou souffrent de la maladie dans le monde.

En fait, au cours des dernières 24 heures, il y a eu un nombre record de 565 797 nouvelles infections, selon l’Université Johns Hopkins.

En plus d’enregistrer un million 180 000 décès dus à Covid-19 depuis le début de la pandémie à Wuhan, en Chine.

L’Université a annoncé que les États-Unis, l’Inde et le Brésil restent les trois pays les plus touchés par le coronavirus.

Cela peut vous intéresser: Nouveaux cas positifs de covid-19 dans la NFL

Selon le décompte effectué par l’institution, 29,6 millions de personnes ont réussi à vaincre Covid-19. L’Inde arrive en tête de liste avec plus de 7,43 millions de patients qui ont pu surmonter la maladie.

Les États-Unis continuent d’être en tête du nombre d’infections et de décès dus à Covid avec plus de neuf millions de personnes infectées et 229 mille 708 décès.

L’Inde dépasse déjà 8 millions de personnes infectées avec 121 641 décès, suivie du Brésil, avec 5,51 millions d’infectées et 159 000 477 décès.

En quatrième position, la Russie accumule 1,58 million de cas et 27 mille 462 décès dus à Covid. La cinquième place est occupée par la France, avec plus de 1,37 million et 36 mille 605 morts.

Le Mexique est au 10e rang des pays touchés avec 918 000 811 infections et 91 000 289 décès.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Le post Covid-19: Un nombre record d’infections à coronavirus est apparu en premier sur Siete24.