Mexico – Une infirmière a dit au revoir à sa famille et à ses amis avant d’être intubée après avoir souffert de Covid-19. Quelques jours plus tard, il a perdu la vie.

Dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, Sergio Humberto Padilla Hernández a demandé des prières pour traverser ce moment difficile.

«Eh bien, le moment de vérité est venu. Je vais subir une intubation endotrachiale, je veux que, quoi qu’il arrive, quel que soit le pronostic que Dieu me réserve, ils se souviennent toujours de moi pour ce que j’étais et pour ce que je suis », a déclaré l’infirmière.

Sur l’image, on observe qu’il est dans un lit et connecté à un réservoir d’oxygène car il ne peut pas bien respirer à cause du Covid-19.

“Ce n’est pas un aurevoir. Je suis sûr que je reviendrai dans quelques jours, juste que je récupère et que nous passerons à autre chose », a déclaré le jeune homme.

«Je vous reverrai, mes amis, je vous aime et je sais que vous plierez le genou pour moi, pour ma santé et pour mon bien-être et quoi qu’il arrive, vous serez toujours à l’affût de mes intérêts. Je les aime et ils sont dans mon cœur. A plus tard », a-t-il ajouté.

La vidéo a été enregistrée à l’hôpital Angeles de Chihuahua, selon les informations du magazine Proceso.

On ne sait pas si Padilla Hernández était dans un hôpital traitant des cas de Covid ou dans une autre région. Le CECyTECH a pleuré la mort de l’infirmière.

«Le Collège d’études scientifiques et technologiques de l’État de Chihuahua (CECyTECH) s’est joint à la sentence qui s’empare de la famille de Padilla Hernández.

Nous exprimons nos condoléances à sa famille et à ses amis. Dieu leur donne la force d’une perte aussi regrettable », écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Jusqu’à présent, Covid-19 a coûté la vie à 94 323 personnes au Mexique, selon le ministère de la Santé.

