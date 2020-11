Crash des applications Bancomer et Banamex

Mexico. Au milieu de «Good End» et une quinzaine de jours de paiement, les applications mobiles de Bancomer et Banamex ont signalé des pannes dans leur service.

Ils ont reconnu qu’il y avait des intermittences dans la fourniture du service et ont recommandé l’utilisation d’autres moyens de transaction tels que les guichets automatiques.

Bancomer a suggéré aux titulaires de comptes et aux utilisateurs d’effectuer des opérations via des services bancaires en ligne et des succursales.

Avis important! pic.twitter.com/1RWSUPB8zS – BBVA Mexico (@BBVA_Mex) 13 novembre 2020

«Nous nous efforçons de le résoudre le plus rapidement possible et de réaliser les opérations dont nos clients ont besoin aujourd’hui», a déclaré BBVA Mexico.

Cher client: Nous présentons quelques intermittences dans le service Mobile Banking. En alternative, les clients peuvent effectuer leurs opérations dans les agences bancaires, BancaNet et les distributeurs automatiques. Nous annoncerons quand le service sera normalisé. pic.twitter.com/GiCxjo95yH – Citibanamex (@Citibanamex) 13 novembre 2020

De son côté, Citibanamex a signalé sur les réseaux sociaux qu’il regrette les inconvénients dérivés de l’intermittence au service de son application mobile.

