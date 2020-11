Jason Todd va enfin se rapprocher de la transformation tant attendue vue dans les bandes dessinées. La tragédie l’entoure et il perd sa vie de manière sanglante aux mains de Joker, qui est plus tard pardonné par Batman. Mais Todd est ressuscité et ne tolère pas les actions de son partenaire alors il décide d’aller contre le chevalier de la nuit. Pour ravir les fans, les lumières du passé ont été publiées les premières photographies de la version du nouveau personnage et maintenant de l’acteur montre une image plus détaillée du costume de Red Hood.

La troisième saison de “ Titants ” verra de nombreux changements, mais sans aucun doute, celui qui excite le plus les fans est la façon dont ils développeront l’histoire de Red Hood, divisé par le fait qu’il n’y a pas de Joker ou de Batman à affronter, tant de gens le croient Il traitera d’un nouveau destin et ennemi pour le personnage qui ne sera pas moins intéressant que l’original.

La nouvelle image plus détaillée du costume Red Hood est révélée par le jeune acteur Curran Walters, qui a été très enthousiasmé par le changement de son personnage, en fait il a été vu publier un grand nombre de photographies où il montre les bandes dessinées qu’il est lire pour mieux connaître le personnage.

«Je n’étais pas si fou de la bande dessinée», a-t-il expliqué. «Je connaissais bien sûr Batman et Robin et tous les autres personnages fous célèbres. Mais dès que j’ai réservé le rôle, je suis allé dans les magasins de bandes dessinées locaux et j’ai tout ce que je pouvais trouver sur l’histoire de Jason, évidemment pour avoir Une idée de l’avenir du personnage, si ça se passe comme ça, j’ai vu le film. J’ai lu toutes les bandes dessinées et j’ai eu une idée du personnage et où je devais le prendre quand il est apparu à l’écran. “

“Vous savez, à l’époque, vous avez toute cette pression pour réserver un rôle dans la bande dessinée, d’autant plus que le personnage existe depuis si longtemps”, a-t-il poursuivi. “Vous ressentez une sorte de pression sur vous, mais j’ai fait de mon mieux, et je pense que j’ai bien joué le rôle, et tous les fans sont très heureux avec lui. Et une chose à propos du personnage est que, d’une certaine manière, je me sentais obligé de le faire. agir, mais je ne l’ai pas fait. C’est comme ça que je suis en personne. Je suis très énergique. Je suis partout. Donc la moitié était comme, ‘Hey, c’est juste moi’ et la moitié était: «Oh, je dois agir. Alors. C’était vraiment incroyable. “