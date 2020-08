Chaque personnage de Schitt’s Creek est aussi hilarant qu’unique. La série de Dan Levy suscite la joie et le rire dans nos vies, et tout cela grâce aux personnages qu’il a écrits. Beaucoup d’entre nous ont l’impression que le RoseBud Motel est une maison loin de chez eux, et nous continuons à revisiter la série pour passer plus de temps avec ces personnages.

Alors, qui est la personne préférée de Dan Levy pour écrire dans la série? Continuez à lire pour le découvrir!

Eugene Levy, Noah Reid, Annie Murphy, Catherine O’Hara, Daniel Levy et Emily Hampshire | Santiago Felipe / .

Moira, Johnny, David et Alexis apportent tous quelque chose d’unique à «Schitt’s Creek»

Chaque personne de Schitt’s Creek se démarque à sa manière. David est aussi drôle que racontable parce qu’il déteste les interactions humaines. Moira est fascinante à regarder avec son besoin exagéré d’attention et sa collection extravagante de perruques. Johnny est impossible de ne pas aimer, compte tenu de sa vision positive des situations les plus pires.

Et Alexis est la fêtarde au cœur d’or, qui porte sa plus haute paire de talons pour un travail de service communautaire. Chaque membre de la famille Rose est emblématique à part entière. Le casting de soutien est tout aussi adorable, que ce soit Stevie, Patrick ou Jocelyn. Heck, même Roland est impossible de ne pas aimer!

Cela étant dit, quel était le personnage préféré de Levy pour écrire sur Schitt’s Creek?

«Ew, David!» «J’adore ce voyage pour moi»

« Cachez vos diamants, cachez vos ex … Je suis un peu Alexis. »

Levy révèle dans une interview de Variety que son personnage préféré pour écrire est Alexis Rose.

Dans l’interview, les acteurs de Schitt’s Creek jouent à un jeu de « Connaissez-vous bien votre co-star? » Pendant le jeu, les acteurs doivent deviner pour qui le personnage préféré de Levy doit écrire. Eugene Levy devine David. Catherine O’Hara devine Moira. Annie Murphy devine, « Obvs Alexis. » Il s’avère que Murphy devine bien!

Levy explique sa réponse en disant:

«Ce qui m’est venu le plus naturellement, c’est Alexis. Les histoires, les backstories, les observations de célébrités, les rencontres… étaient toutes mes propres histoires de vie », plaisante-t-il. «Et je les ai juste donnés au personnage.»

Annie Murphy a écrit «A Little Bit Alexis» avec son mari

Alexis est un personnage extrêmement adorable. Pourtant, malgré à quel point nous l’adorons, il est prudent d’admettre qu’elle peut recevoir une leçon ou deux sur l’humilité. Ce qui prouve encore ce point est sa chanson incroyablement horrible, «A Little Bit Alexis», qu’elle interprète pour son audition au cabaret. Dans une interview avec CBS Music, Murphy avoue: «Le nombre de jours où je me suis réveillé avec la chanson dans ma tête me rend lentement fou… Mais je pense que cela est aussi de bon augure.»

Dans l’interview, elle révèle qu’elle a écrit la chanson avec son mari musicien, Menno Versteeg. La chanson est une parodie de «singles pop mondains du début des années 2000». En écrivant la chanson, Murphy a gardé à l’esprit les lacunes de son personnage. Elle dit à CBS Music, Alexis est un personnage qui n’a «aucun talent quand il s’agit de chanter et de danser» et «la confiance de mille humains».