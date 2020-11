Le comédien et acteur Dani Rovira Il fera ses débuts en tant qu’animateur d’un nouveau programme humoristique qui sera diffusé bientôt sur La 1 de TVE. L’espace sera diffusé en «prime time» et selon la chaîne publique, «ce sera un format original, amusant, frais, intelligent, de bonne humeur et de service public».

Dani Rovira a signé pour RTVE pour présenter un programme de divertissement, avec Good Mood et The Pool. Daniel Écija et Andrés Varela sont les producteurs exécutifs de cette émission qui comprendra des croquis, des rapports et des interviews.

Avec le comédien, des collaborateurs bien connus participeront qui apporteront leur personnalité et leur point de vue pour raconter toutes sortes d’histoires et de nouvelles. Le réseau public n’a pas encore confirmé le nom du programme ni la date de première.

Rovira a annoncé en août dernier qu’il avait vaincu le cancer diagnostiqué il y a quelques mois. L’humoriste voulait éviter les rumeurs, et a confirmé en mars dernier qu’il avait été détecté Lymphome de Hodgkin. À ce moment-là, il a annoncé que le pronostic dans la gravité était «bon» lorsqu’il s’agissait de faire face au lymphome.

Après six mois de combats, le comédien a proclamé la bonne nouvelle. «Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie. JE SUIS GUÉRIS! Tout se termine et tout commence aujourd’hui; 6 mois d’ascension de l’une des montagnes les plus dures que j’ai jamais affrontées, mais finalement j’ai atteint le sommet et, croyez-moi, les vues d’ici sont belles et révélatrices », a-t-il déclaré à travers les réseaux sociaux.

L’homme de Malaga s’est fait connaître en tant que comédien dans «El club de la comedia» et a commencé sa carrière à la télévision, tout en poursuivant ses monologues et même sa propre série de bandes dessinées. En 2014, il fait ses débuts sur grand écran avec le film à succès “ Huit noms de famille basques ”, qui a valu à l’acteur de révélation un Goya lors du premier gala de remise des prix du film espagnol qu’il a présenté. Et je continue dans le monde du cinéma, participant à «Maintenant ou jamais», «Huit noms de famille catalans», «100 mètres» ou «Superlópez».