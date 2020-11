La plateforme HBO Max Il est devenu un excellent allié pour Warner et DC, car il n’acquiert pas seulement certaines séries qui étaient l’univers DC comme ‘Titans’ ou ‘Harley Quinn’, produira également un contenu original important qui devrait être très important et récemment de nouvelles informations sur l’un de ces emplois ont été révélées, car tout indique que la série ‘La lanterne Verte’ il aura plusieurs échéanciers.

Le personnage de Green Lantern, bien qu’il soit l’un des plus célèbres et des plus aimés de DC, n’a pas connu de développement majeur dans les versions en direct, le film ‘Green Lantern’ avec Ryan Reynolds Il n’a pas été bien accueilli par les fans et les critiques et n’a pas eu de grandes apparitions dans les différentes séries, mais HBO Max devrait faire un travail important pour un développement ultérieur à l’avenir.

Selon les informations révélées par le portail The Direct, la série “ Green Lantern ” aura plusieurs échéances tout au long des dix épisodes, car il sera situé à différents moments de cette société entre les 40 et 80, mais on ne sait pas s’ils se réuniront à un moment donné ou s’il s’agit d’un tracé linéaire, mais on s’attend à ce que plus d’informations soient données sur certains personnages peu connus.

En plus de ces chronologies, on sait que des personnages tels que Alan Scott, Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, Kilowog et Sinestro, qui aura un développement plus large, puisque certains d’entre eux sont peu connus du grand public, il faudra donc attendre que plus d’informations sur cette série de HBO Max soient publiées.