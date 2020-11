Álex de la Iglesia affiche toutes ses images dans 30 PIÈCES une série d’horreur rurale qui, après sa première dans les sections officielles du Festival international du film de Venise et du Festival de Sitges, sera présentée en première le 29 novembre. Accompagnant sa création, une sélection de ses titres tels que 800 BALAS, LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI ou MI GRAN NOCHE, qui s’ajoutent aux déjà disponibles BALADA TRISTE DE TRUMPETA ou LOS CRÍMENES DE OXFORD.

Les aventures de Lyra reviennent avec la deuxième saison de LA MATIÈRE NOIRE, qui adapte «The Dagger», le deuxième roman de la trilogie originale écrite par Phillip Pullman. De nouveaux mystères, de nouvelles aventures et de nouveaux personnages dans un monde fantastique pour toute la famille.

INDUSTRIE est le nouveau pari de HBO pour novembre, un portrait générationnel d’un groupe de diplômés en difficulté pour un emploi dans une grande banque de la ville de Londres. Les lumières et les ombres d’une génération face au nouveau marché du travail. Il a également la direction de Lena Dunham dans le premier chapitre. Le 10 arrive. MEURTRE À MIDDLE BEACH est une nouvelle série de vrais crimes de HBO qui en quatre chapitres suit l’enquête du réalisateur Madison Hamburg pour découvrir qui était le meurtrier de sa mère. Première le 16 novembre.

ROMULUS est la première série télévisée entièrement parlée en latin, produite par l’équipe responsable de GOMORRA et qui raconte l’épopée de la fondation de Rome. Une série ambitieuse de production italienne que nous avons créée le 7.

Kate Mara et Nick Robinson jouent dans UN ENSEIGNANT, la nouvelle série FX basée sur le film 2013 du même nom qui raconte l’histoire d’un enseignant qui a une relation avec un élève. Le 11 novembre arrive. Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) joue dans L’HÔTESSE DE L’AIR, le nouveau thriller avec des notes de comédie noire de HBO Max qui a été créée le 26

ARGENT NOIR (ARGENT TUFF) est la comédie roumaine hilarante des créateurs de HACKERVILLE produite par HBO Europe qui raconte l’histoire de deux perdants qui plaisantent sur le fait d’avoir commis le crime parfait … jusqu’à ce qu’ils soient contraints de le commettre. Le 22 arrive.

Le 3 novembre, la famille la plus drôle de la télévision déménage à HBO Espagne: FAMILLE MODERNE atteint notre plateforme complètement garantissant un bon marathon de rires.

En outre, une large sélection de films pour tous les goûts: lauréats des Oscars, des classiques espagnols, des sagas et bien plus encore à découvrir. Jetez un œil à la liste ci-dessous.

SÉRIES

3 novembre

FAMILLE MODERNE. Série complète

La famille la plus drôle à la télévision arrive en entier: rencontrez Jay, Gloria, Claire, Phil, Mitchell, Cameron, Haley, Alex, Luke et Manny et passez un marathon avec des rires garantis

7 novembre

ROMULUS. Nouvelle série

La nouvelle série des producteurs de «Gomorrhe» raconte les événements épiques qui ont conduit à la fonction de la ville de Rome. Conformément au moment historique, la série est entièrement parlée en latin.

10 novembre

INDUSTRIE. Nouvelle série

La série raconte l’histoire d’un groupe de jeunes diplômés récents qui se disputent un nombre limité d’emplois permanents dans une grande banque internationale à Londres.

11 novembre

UN ENSEIGNANT. Nouvelle série

Belle et énigmatique, Claire est la nouvelle enseignante de l’école secondaire Westerbrook. Insatisfaite de son mariage et de ses relations familiales, elle cherche désespérément à entrer en contact avec quelqu’un. La vie de Claire change quand Eric, un aîné charmant, lui demande de l’aide pour préparer son examen.

12 novembre

VALLEE DES LARMES. Nouvelle série

Inspirée d’événements réels, cette série en dix parties montre la guerre du Yom Kippour en 1973 à travers les yeux de jeunes combattants. Il raconte quatre histoires émouvantes et très personnelles de personnes séparées de leurs proches par les ravages de la guerre, quatre intrigues parallèles, entrelacées dans une bataille sanglante.

13 novembre

YOLO: CRYSTAL FANTASIES. Nouvelle série

La série suit les mésaventures surréalistes des amis Rachel et Sarah. Alors qu’ils traversent cette terre étrange qu’est l’Australie, Sarah tente de rechercher l’acceptation sociale et l’amour, tandis que Rachel ne veut rien de plus que la fête et le chaos. Une nouvelle aventure surréaliste avec le label Adult Swim.

16 novembre

MEURTRE À MIDDLE BEACH. Nouvelle série

Un jeune homme est déterminé à résoudre un crime odieux et à absoudre les personnes qu’il aime, tout en cherchant des réponses au sein de sa famille et de sa communauté fracturées.

17 novembre

LA MATIÈRE NOIRE. Saison 2

La deuxième saison commence lorsque Lord Asriel ouvre un pont vers un nouveau monde. Affolée par la mort de sa meilleure amie, Lyra suit Asriel dans l’inconnu. Dans une ville abandonnée étrange et mystérieuse, il rencontre Will, un garçon de notre monde qui fuit également un passé troublé. Lyra et Will découvrent que leur destin est lié aux retrouvailles de Will avec son père, mais découvrent que leur chemin est constamment contrarié lorsqu’une guerre commence à se préparer autour d’eux. Pendant ce temps, Mme Coulter cherche Lyra, déterminée à la ramener chez elle par tous les moyens nécessaires.

22 novembre

ARGENT NOIR (ARGENT TUFF). Nouvelle série

La nouvelle série roumaine de HBO Europe met en scène deux adorables perdants qui plaisantent sur le fait d’avoir commis le «crime parfait».

26 novembre

L’HÔTESSE DE L’AIR. Nouvelle série

C’est l’histoire de la façon dont toute une vie peut changer en une nuit. Une hôtesse de l’air (Kaley Cuoco) se réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme mort et sans aucune idée de ce qui s’est passé. Ce thriller de comédie noire est basé sur le roman du même nom de l’auteur Chris Bohjalian.

29 novembre

30 PIÈCES. Nouvelle série

Le réalisateur Álex de la Iglesia vous plonge dans un monde où rien n’est ce qu’il paraît et où personne ne peut faire confiance. Le protagoniste, le père Vergara, est un exorciste, boxeur et ex-détenu exilé par le Vatican dans une paroisse d’une ville reculée d’Espagne. Lorsque Vergara est lié à une série de phénomènes paranormaux qui se sont produits dans la ville, Paco, le maire naïf, et Elena, une vétérinaire agitée, tentent de découvrir les secrets de leur passé et la signification de l’ancienne pièce que Vergara garde cachée. Petit à petit, ce trio de héros insolite se retrouvera plongé dans une conspiration mondiale: la bataille pour le contrôle des trente pièces pour lesquelles l’apôtre Judas Iscariot a trahi Jésus de Nazareth.

DOCUMENTAIRE

19 novembre

FOU, PAS FOU

Réalisé et produit par Alex Gibney, il fait suite aux recherches du psychiatre Dr. Dorothy Otnow Lewis, qui a étudié la psychologie des meurtres. Le documentaire est raconté par Laura Dern.

FILMS

1er novembre

LE “DA VINCI CODE

ANGES ET DÉMONS

L’ETRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON

TROIS MÈTRES SUR LE CIEL

JE TE VEUX

EXODE DES CERVEAUX

FUITE CERVEAU 2

SCOTT PILGRIM CONTRE LE MONDE

PAUSE DE POINTS

LE ROI SCORPION

5 novembre

À QUOI JOUES-TU?

TRANSE

6 novembre

SEPT

27 ROBES

DIVERGENT

INSURGÉ

FIDÈLE

TED

AU BORD DE L’ABYSE

LE NÉON DEMON

MAINTENANT TU ME VOIS

9 novembre

ALLER

13 novembre

LES RÈGLES DU JEU

SANS SORTIE

MAGNIFIQUE

LA GRANDE FAMILLE ESPAGNOLE

NET

15 novembre

VIRIDIANA

L’ESPRIT DE LA RUCHE

LE BOURREAU

LES SAINTS INNOCENTS

PLACIDE

VACHES

AMOUREUX DU CERCLE POLAIRE

LE SECRET DE SES YEUX

LUCÍA ET SEXE

INTACT

LES SORCIÈRES DE ZUGARRAMURDI

MA GRANDE NUIT

[· REC]

[· REC] 2

[· REC] 3: GENÈSE

[· REC] 4: APOCALYPSE

LE GRAND VÁZQUEZ

LE CHEMIN

LA MÉTHODE

FRAGILE

LE MACHINISTE

QUARANTAINE

LA PÉNALITÉ LA PLUS LONGUE AU MONDE

PRÉSENTATIONS

TOUTES LES CHANSONS PARLENT DE MOI

UNE HISTOIRE CHINOISE

TRANS SIBÉRIEN

SANS ENFANT

ILS SONT DE LA MER

ANNIE

88 MINUTES

PARFUM: L’HISTOIRE D’UN ASSASSIN

AU BOUT DU TUNNEL

CONNAÎTRE JULIA

LA MEILLEURE OFFRE

BETTY ANNE WATERS

TU ES LE SUIVANT

JOURNAL D’UNE NYMPHOMANE

REGIME MÉDITERRANÉEN

DRACULA

LE SOMMET DE L’ICEBERG

SAUCE!

LES JOURNAUX ZOMBIE

20 novembre

NET 2

DOUZE SINGES

25 novembre

DEMAIN, IL COMMENCE

27 novembre

L’ÉCHANGE

LES MERCENAIRES 3

29 novembre

FERMETURE LARGE DES YEUX

BOTTES KINKY

CHICAGO

LE PATIENT ANGLAIS

CHOCOLAT

MONTAGNE FROIDE

LE TALENT DE MR. RIPLEY

EMMA

DÉCOUVRIR NEVERLAND

SA MAJESTÉ MME. MARRON

LA VIE EST BELLE

PETITE VOIX

TONNERRE SOUS LES TROPIQUES

Le maudit (maudit)

LES QUATRE PLUMES

LES HEURES

ABRA CADABRA

SÉDUCTION FONCÉE

LE GARÇON EN PYJAMA RAYÉ

AFFAIRES CACHÉES

DUPLEX

Envoûté

30 novembre

ARGO

LE TRUC FINAL. LE PRESTIGE

LE DESTIN DE JUPITER

KING ARTURO, LA LÉGENDE D’EXCALIBUR

LONG DIMANCHE DE MARIAGE

MASSE NOIRE

LA CELLULE

HISTOIRES SAUVAGES

LES DERNIERS JOURS

LE VIOLON ROUGE

BURGLARS

AVANT L’AUBE

LES GARÇONS DE DÉCEMBRE

EN ÉCHANGE DE RIEN

Mourir le laid

TROIS60

AUTOPSIE D’UN ÉTRANGER

LE MARIAGE DE MA MARIÉE

DES GAMINS

1er novembre

NICKY, RICKY, DICKY ET DAWN.

13 novembre

MAO MAO: HÉROS DE COEUR PUR. Saison 1

20 novembre

LAZYTOWN. Saison 4

27 novembre

LES FONGIES. Saison 1

28 novembre

MONDE POCOYO

FILMS

1er novembre

LES AVENTURES DE TINTIN

LES SPANTATIBURONES

SHREK 2

20 novembre

NOUS SOMMES DES OURS: LE FILM

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR

27 novembre

LEGO DC COMICS. LA LIGUE DE JUSTICE: GOTHAM ESCAPE