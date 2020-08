Plus de détails sur la prochaine série Star Wars Disney +, Obi-Wan Kenobi, ont été révélés par Transmissions Kessel Run.

Ils rapportent que Hayden Christensen reviendra pour jouer Anakin Skywalker / Darth Vader. Avec lui essayant de retrouver son ancien maître Jedi.

La nouvelle série va également voir le commandant Cody revenir sur nos écrans, où il apparaîtra aux côtés de son unité, le 212e bataillon. Le commandant Cody était à l’origine sous le commandement d’Obi-Wan Kenobi pendant la guerre des clones.

Avec les Clone Troopers apparaissant comme des hommes plus âgés, en raison du vieillissement accéléré, dans la série Star Wars Rebels, car il se déroule quelques années seulement après la série Kenobi. Il est probable que Cody soit aussi beaucoup plus âgé, et plus de 15 ans se sont écoulés depuis le tournage du film, donc l’acteur Temuera Morrison serait naturellement beaucoup plus âgé. L’acteur jouerait également Boba Fett dans la prochaine deuxième saison de «Star Wars: The Mandalorian».

La prochaine série Obi-Wan Kenobi verra le retour d’Ewan McGregor alors que le maître Jedi et Deborah Chow dirigeront la série à tirage limité.

Êtes-vous enthousiasmé par la prochaine série Obi-Wan Kenobi?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk