Disney est sur le point de sortir la nouvelle version en direct de « Mulan » le 4 septembre avec Premier Access, où les téléspectateurs peuvent regarder « Mulan » avant qu’il ne soit disponible pour tous les abonnés Disney +.

Disney + offrira un accès Premier à «Mulan» pour 29,99 $ / 19,99 £ / 21,99 € sur disneyplus.com. Une fois que vous avez accès Premier à Mulan, vous pouvez regarder autant de fois que vous le souhaitez sur n’importe quelle plate-forme où Disney + est disponible.

Et nous avons maintenant une idée approximative de combien de temps il pourrait s’écouler avant que «Mulan» ne soit disponible pour tout le monde, comme au Royaume-Uni, la page du film «Mulan» indiquait que le film serait disponible pour tous les abonnés Disney + le 4 décembre.

Ce n’est que 3 mois après la sortie du «Premier Access». Les grands films précédents de Disney tels que «Le Roi Lion», «Aladdin» et «Star Wars: La montée de Skywalker» ont mis environ 6 mois ou plus pour passer d’une sortie au cinéma à Disney +. Bien que récemment au cours de la situation du coronavirus, certains films tels que «Frozen 2» et «En avant» ont été mis à la disposition des abonnés Disney + plus tôt.

Disney a maintenant mis à jour la page du film, supprimant la date de sortie pour tous les abonnés Disney +. Cela peut donc être dû au fait que les informations sont incorrectes ou qu’ils ne veulent pas que les gens sachent exactement quand ils seront diffusés à tout le monde, pour les encourager à acheter le pass Premier Access.

Allez-vous acheter l’accès Premier ou attendre qu’il soit inclus dans votre abonnement Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk