La première bande-annonce du prochain anime Burn the Witch vient de sortir, mais les fans se demandent maintenant à quelle date la série sortira sur Crunchyroll.

Crunchyroll vient de publier la bande-annonce d’une prochaine série intitulée «Burn the Witch» et les fans ne peuvent pas attendre sa sortie.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous. Quelqu’un qui obtient une grande Tour de Dieu rencontre les vibrations de Dorohedoro?

Burn the Witch: date de sortie

Au moment de la rédaction de cet article, Burn the Witch saison 1 sera présenté en première sur Crunchyroll le vendredi 2 octobre 2020.

Cela signifie que octobre s’annonce comme un mois incroyable pour les fans d’anime, avec Attack on Titan saison 4, Jujutsu Kaisen, BEM: Become Human and Noblesse.

Brûlez la bande-annonce de la sorcière

Brûler la sorcière: complot

L’anime Burn the Witch racontera l’histoire de deux sorcières, Noel Niihashi et Ninny Spangcole, qui travaillent comme agents de protection pour une organisation de conservation et de gestion des dragons.

Le synopsis officiel de Crunchyroll se lit comme suit: «Historiquement, 72% de tous les décès à Londres sont liés à des dragons, des êtres fantastiques invisibles pour la majorité des gens. Bien qu’inconnu de la plupart, certaines personnes ont résisté à ces dragons.

Seuls les habitants de Reverse London qui vivent dans le «revers» caché de Londres peuvent voir les dragons. Même dans ce cas, seuls quelques-uns d’entre eux deviennent suffisamment qualifiés comme sorciers ou sorciers pour entrer en contact direct avec eux.

Les protagonistes de l’histoire sont le duo de sorcières Noel Niihashi et Ninny Spangcole. Ce sont des agents de protection pour Wing Bind (WB), une organisation pour la conservation et la gestion des dragons. Leur mission est de protéger et de gérer les dragons à Londres au nom du peuple.

Brûlez la sorcière: Cast

Au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons que la liste des acteurs pour cinq des personnages principaux.

Asami Tano (Nori de Sword Art Online) dans le rôle de Ninny Spangcole

Yuina Yamada (Mirasa de Kuromukuro) en tant que Noel Niihashi

Simba Tsuchiya (Tsutomu Goshiki de Haikyuu !!) en tant que Balgo Parks

Hiroaki Hirate (One Piece’s Sanji) en tant que chef

Rie Hikisaka (Hana Nono de Precule) en tant que Osushi-chan

Brûlez la bande-annonce de la sorcière

Brûlez la sorcière: Manga

Le manga Burn the Witch est une histoire à succès de retour, qui a été publiée pour la première fois dans Weekly ShōnenJump en tant que chapitre unique en juillet 2018.

Cependant, une version sérialisée de 4 chapitres a commencé à être publiée aujourd’hui, le 24 août, dans le même magazine. Vous pouvez en savoir plus sur le manga ici.

Nous vous apporterons des mises à jour sur l’avenir de Burn the Witch au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées.

Dans d’autres nouvelles, Convention nationale républicaine: à quelle heure le président Trump prononcera-t-il un discours?