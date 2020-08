Outer Banks a été l’une des grandes nouvelles séries de débuts de 2020 pour Netflix. Il a reçu une deuxième commande de saison en juillet 2020 et devrait redémarrer la production à la fin du mois d’août 2020. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 2 d’Outer Banks bientôt disponible sur Netflix.

Le drame policier d’action mettant en vedette Chase Stokes, Madelyn Cline et Madison Bailey a touché pour la première fois sur Netflix à la mi-avril 2020.

Dix épisodes au total ont été publiés et maintenant, tout se concentre sur la saison 2. Alors plongons dans ce que nous savons jusqu’à présent.

Outer Banks a-t-il été renouvelé pour la saison 2 sur Netflix?

Statut de renouvellement officiel: Officiellement renouvelé (dernière mise à jour: 24/07/2020)

Quatre mois après sa date de sortie initiale en avril 2020, Netflix a finalement annoncé que Outer Banks reviendrait.

Outer Banks a été renouvelé pour la saison 2! pic.twitter.com/01Irbq79Xi – Netflix (@netflix) 24 juillet 2020

Ils ont ensuite ajouté une nouvelle photo avec certains des membres de la distribution avec 2 doigts levés.

Puis une vidéo a été publiée peu de temps après, les acteurs exprimant tous leur enthousiasme pour une deuxième saison.

Les stars de #OuterBanks ont des nouvelles pour vous: la saison✌️ arrive! pic.twitter.com/sw3ndCWUkz – File d’attente Netflix (@netflixqueue) 24 juillet 2020

Cela n’a pas été une surprise, étant donné que plusieurs sources nous ont dit que c’était dans les travaux qui ont conduit à l’annonce du renouvellement. Par exemple, Jonas Pate a taquiné que l’émission est un «roman de quatre saisons». Jonas Pate a révélé à EW que l’équipe de rédaction écrivait la saison 2 et a été approuvée par Netflix.

Un AMA Reddit avec un membre d’équipage de l’émission (qui a été vérifié par un modérateur) a également montré de l’optimisme quant aux chances d’une deuxième saison. Il a dit qu’il était «95%» probable que la saison 2 se produise. Trois jours plus tard, le membre d’équipage a déclaré que la série avait été renouvelée à compter du 4 mai 2020.

Où est la production sur Outer Banks saison 2 et quand sortira-t-elle?

État actuel de la production: Démarrage prévu fin août 2020 (dernière mise à jour: 25/08/2020)

En août 2020, nous avons appris que la production se prépare activement à un retour au tournage le 31 août 2020. Une fois de plus, la série sera tournée à Charleston, en Caroline du Sud, malgré le fait que de nombreuses productions aux États-Unis restent bloquées. (h / t Netflix Life pour cette découverte).

Comme vous pouvez sans doute vous y attendre, la production de la série se fera sous des restrictions strictes comme indiqué par ce conseil officiel.

Si vous souhaitez apparaître comme un extra sur Outer Banks saison 2, vous pouvez postuler ici. Ils recherchent activement des jeunes pour apparaître.

Pour le moment, nous nous attendons à une date de sortie en 2021 pour Outer Banks saison 2.

Dans quelle mesure Outer Banks a-t-il performé sur Netflix?

Aucun chiffre d’audience officiel pour la série n’a été publié, mais nous pouvons suivre les performances de la série grâce aux 10 principales fonctionnalités de Netflix.

Selon FlixPatrol, la série a accumulé 5321 points sur son échelle et est le 19e titre le plus populaire à ce jour en 2020.

Outer Banks a bien performé aux États-Unis où elle figurait dans le top 10 pendant 50 jours au total. Il résidait à la première place entre le 24 et le 28 avril avant que Never Have I Ever ne glisse la première place (récemment renouvelée pour la saison 2).

Il a également bien performé de manière critique avec plus de 14 000 téléspectateurs qui se sont tournés vers IMDb pour lui attribuer une note de 7,6 / 10.

À quoi s’attendre de la saison 2 d’Outer Banks

Avant d’entrer dans ce que nous pouvons attendre de la saison 2, récapitulons rapidement les événements de la première saison.

Tout au long de la série, nous suivons un groupe d’adolescents qui utilisent une carte au trésor qui dévoile apparemment où 400 millions de dollars d’or sont cachés qui ont coulé avec un navire marchand. Avancez, les relations sont toutes tendues et, finalement, Ward finit par voler le trésor.

À la fin de la saison, John B est accusé du meurtre du père de Ward.

Josh Pates a annoncé que nous allions (comme la fin l’indiquait) que nous nous rendions aux Bahamas pour les premiers épisodes de la saison 2 en disant:

«Il y aurait quelques épisodes qui se déroulent, au moins partiellement, aux Bahamas, cela se révèle dans un plus grand mystère. Nous gardons nos vieux méchants et nous en ajoutons de nouveaux. Mais cela revient toujours aux Outer Banks.

En outre, Josh a taquiné un nouveau méchant pour la saison 2, que Ward ne peut pas nécessairement obtenir justice au début de la saison 2 et, surtout, de nouveaux mystères en attente.

Si vous voulez voir plus de théories sur la fin de la première saison d’Outer Banks, DigitalSpy a un bon tour d’horizon et il y a aussi un fil de discussion sur Reddit.

Certaines des meilleures théories que nous ayons vues dans ce sous-programme incluent Sarah contactant Wheezie et restera aux Bahamas pendant un certain temps (première moitié de la saison). Certains ont même suggéré que l’avion ne se rendrait même pas aux Bahamas.

D’autres grandes prédictions incluent:

John B à la recherche de sa mère Ils découvrent enfin où se trouve l’or J.J. finira par vivre avec Kiera

L’une des théories les plus intéressantes est peut-être que le narrateur changera à l’approche de la saison 2.

L’une des plus grandes préoccupations des fans est que la série maintient l’excellente écriture et beaucoup mentionnent Riverdale comme une émission à ne pas suivre les mêmes traces que.

Alors que nous attendons tous la prochaine saison à venir, Netflix a téléchargé un tas de bloopers qui valent la peine d’être visionnés.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous attendez avec impatience la saison 2 d’Outer Banks.