Nous pensons que Sweet Magnolias est probablement l’un des joyaux les mieux cachés ajoutés à Netflix en 2020. La série a été rapidement renouvelée pour une deuxième saison, mais quand pouvons-nous nous attendre à ce qu’elle commence le tournage et arrive sur Netflix? Qui va revenir pour Sweet Magnolias saison 2? Jetons un coup d’œil à ce que nous savons jusqu’à présent.

La série vient de Sheryl J. Anderson qui est principalement connue pour son travail sur Charmed et Ties that Bind. L’histoire parle du lien entre trois femmes alors qu’elles font toutes face à leurs propres défis uniques. La série a été annoncée pour la première fois en 2018 et finalement publiée sur Netflix le 19 mai 2020.

Alors tournons maintenant notre attention vers une potentielle deuxième saison de Sweet Magnolias.

Sweet Magnolias a-t-il été renouvelé pour une deuxième saison?

Statut de renouvellement officiel: Officiellement renouvelé (dernière mise à jour: 27/07/2020)

Le plus proche d’un renouvellement jusqu’en juillet 2020 était un GIF publié par la showrunner indiquant qu’elle travaillait dur pour écrire la saison suivante.

Cependant, le 23 juillet 2020, Netflix a officiellement annoncé que la série reviendrait en fait pour une deuxième saison.

#SweetMagnolias a été renouvelé pour une deuxième saison! pic.twitter.com/QJUj7Y4Iup – Voir la suite (@seewhatsnext) 23 juillet 2020

Au sujet du renouvellement, Sheryl Anderson a déclaré ce qui suit:

«Je suis ravi et excité de revenir avec un casting et une équipe que j’aime tant. C’est une telle Saint-Valentin pour tous ceux qui ont travaillé si dur pour faire de Serenity un si bel endroit. JoAnna, Brooke, Heather et moi sautions de haut en bas en nous envoyant des textos, et nous avons hâte de le faire sur Zoom également. «

Comment Sweet Magnolias a-t-il joué sur Netflix?

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses preuves que l’émission fonctionne bien, en particulier aux États-Unis.

Au total, la série a passé 33 jours dans le top du classement télévisé américain, atteignant un sommet au premier rang. Au Royaume-Uni, la série a également bien performé avec 13 jours dans le top 10 des charts TV.

À quoi s’attendre de Sweet Magnolias saison 2

Les fans ont beaucoup de questions à poser au début de la saison 2, en particulier après la fin dramatique de la saison 1, en particulier au cours des 10 dernières minutes.

Le gros cliffhanger à la fin de la saison 1one est le résultat du combat de l’après-bal. Cela a conduit à un accident de voiture et Kyle est actuellement inconscient. Cependant, il n’a jamais été révélé qui est le passager de la voiture, c’est donc la question principale qui mène à la saison 2.

Ailleurs, Maddie est déjà tendue par le fait que son ex-partenaire lui a suggéré de donner une autre chance à leur relation tout en utilisant ses enfants comme une bonne raison de l’essayer.

Helen vient de se séparer de son petit ami par intermittence, donc ce sera intéressant de voir ce qui se passe là-bas, d’autant plus qu’elle a désespérément besoin d’un enfant.

Enfin, Dana a ses propres problèmes en essayant de maintenir son entreprise à flot et est maintenant confrontée au fait qu’elle peut avoir un fils séparé qui travaille dans sa cuisine.

Comme vous le savez peut-être, la série est en fait basée sur une série de romans couvrant 11 livres au total. Ceux-ci incluent:

Voler la maison (2007)

Une tranche de paradis (2007)

Se sent comme une famille (2007)

Bienvenue à Serenity (2008)

Domicile en Caroline (2010)

Thé sucré au lever du soleil (2010)

Chèvrefeuille d’été (2010)

Promesses de minuit (2012)

Attraper des lucioles (2012)

Où les azalées fleurissent (2012)

Swan Point (29 juillet 2014)

Il y a donc beaucoup plus de matériel source à couvrir de Sheryll Woods, mais il reste à voir comment la série Netflix conserve exactement le matériel source original.

Jusqu’à présent, IMDb confirme le retour de trois des stars dont:

Brooke Elliott comme Dana Sue Sullivan

JoAnna Garcia Swisher comme Maddie Townsend

Heather Headley comme Helen Decatur

Quand la saison 2 de Sweet Magnolias sera-t-elle sur Netflix?

Nous ne savons pas quand la série commencera avec le tournage de la saison 2, mais nous savons que cela se produira à Covington, en Géorgie. Nous savons qu’un certain nombre de productions ont pu redémarrer mais, naturellement, sont soumises à des restrictions massives. La Géorgie elle-même a déjà redémarré la production d’un certain nombre de titres, y compris Stranger Things de Netflix.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore vu de feuilles d’appels ou d’appels de casting pour la série ni de calendriers de production, mais nous vous tiendrons au courant si nous entendons différer.

Malheureusement, nous ne pouvons pas fournir une meilleure estimation étant donné les variables actuelles en jeu, mais nous prévoyons toujours un retournement relativement rapide et cette saison 2 sera diffusée à un moment donné en 2021.

Pendant que nous attendons cependant, le casting a eu une grande réunion sur Zoom tout au long du verrouillage. Réservez un peu de temps, car les retrouvailles durent plus de 3 heures!

