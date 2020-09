Les mensonges de la prochaine saison télévisée d’automne sont des plus inhabituels, mais cela ne la rend pas beaucoup moins chargée! Ainsi, bien que plusieurs favoris retardés par une pandémie (y compris NCIS et The Conners) n’aient pas encore de dates de retour exactes, c’est toujours le bon moment pour se dérouler, avec un calendrier florissant, célèbre et pratique de TVLine (et c’est un calendrier) des premières de septembre. .

Pour paraphraser Stefan de SNL, cet automne a tout. Série Prestige (Fargo saison 4 de FX, Chris Rock, Ratched de Netflix). Spectacles de science-fiction (HBO Max’s Raised by Wolves). Émissions canadiennes qui font leurs débuts aux États-Unis et séries en streaming qui ont été capturées par les réseaux de diffusion pour boucher les trous de programmation. Vous avez un Filthy Rich Kim Cattrall, et Jane Lynch considère que les gens sont le lien le plus faible.

Mais n’ayez crainte! Des tarifs familiers sont également proposés pour l’automne, avec le retour d’American Ninja Warrior (qui a enregistré en toute sécurité la saison 12 dans une «bulle»). Il sera bientôt également temps d’aller Dancing With the Stars (désormais hébergé par Tyra Banks), l’animation Fox reprendra sa «domination» dominicale à la fin septembre, et le drame n ° 1 de la télévision, This Is Us, sera de retour avec deux -heure d’ouverture… en novembre.

Voici notre calendrier des dates de septembre (y compris la fin de la série des 100 et quelques autres finales), ainsi qu’une boîte teintée qui met en évidence une liste organisée à la main des grandes premières d’octobre et de novembre.

Nouvelle série en GRAS, fuseaux horaires Est. Cliquez pour zoomer et enregistrer les dates!

P.S. préventif Mes compétences en matière de calendrier n’ont jamais été infaillibles, donc si vous repérez quelque chose qui manque (théoriquement), déposez une note (polie) dans les commentaires et je l’inclurai (éventuellement) dans une mise à jour!

Vous pouvez également consulter en détail les plans de déploiement à l’automne (ou «à l’automne») des réseaux de diffusion sur ces liens: ABC, CBS, Fox, NBC et The CW.

