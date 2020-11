Mexico.- Lors du dépôt d’un rapport d’homicides et de délits contre des journalistes, Alejandro EncinasLe Sous-secrétaire aux droits de l’homme, à la population et aux migrations du ministère de l’Intérieur, a déclaré qu’au cours de la dernière décennie, 138 journalistes avaient été victimes de violence; et du 1er décembre 2018 à ce jour, 38 informateurs sont décédés.

Les trois dernières années ont connu un rebond important et il reconnaît que cette année est malheureusement l’année où le plus grand nombre d’homicides ont été commis au cours de la dernière décennie, atteignant le chiffre de 19. Dans les années de ce gouvernement, 38 homicides ont été perpétrés. des journalistes; 2 en décembre 2018, 17 en 2019 et 19 jusqu’à présent cette année.

«Il convient de noter que la plupart de ces homicides sont localisés principalement dans cinq entités de la République: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas et Chihuahua, qui représentent plus de 51% des homicides commis contre des journalistes au cours de cette décennie.

La violence a également atteint les journalistes intégrés au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes du pays. Depuis sa création en 2017 à ce jour, 6 journalistes ont été assassinés, dont seulement dans 3 cas sont des auteurs présumés faisant l’objet de poursuites pénales.

Cependant, a-t-il dit, l’homicide n’est pas la seule agression ou violence à laquelle sont confrontés ceux qui se livrent au journalisme et à l’exercice de la liberté d’expression. Au cours des 5 dernières années, il y a eu mille 52 attaques différentes contre des journalistes, allant des coups, blessures, menaces, aux attaques contre leurs bureaux, a rapporté Encinas Rodríguez.

«Et nous tenons à souligner de manière très significative que plus de 40% de ces attaques ont été identifiées comme imputables à des fonctionnaires. Malheureusement, l’espace où se produit ce type de violence se situe malheureusement au niveau municipal et avec les fonctionnaires de ce secteur du gouvernement ».

Sur les 38 homicides commis dans cette administration, 42% l’ont été à Sonora, Guerrero et Veracruz. Dans le cas de Sonora, ils ont été commis dans le couloir Cajeme, de Ciudad Obregón, vers Guaymas, Empalme et Hermosillo, l’un des couloirs les plus violents, comme cela s’est produit à Iguala, Guerrero, a-t-il dit.

Selon le profil des victimes, 13% des homicides commis dans cette administration ont été contre des femmes, qui représentent 13%; et les 87% restants aux hommes, qui couvraient, en particulier la source policière, le secteur politique; et dans une moindre mesure des secteurs du sport et de la culture, ainsi que du journalisme d’investigation.

Selon le profil de l’agresseur, 73% sont liés au crime, 26% au crime organisé et 47% au crime de droit commun; tandis que 9% sont des fonctionnaires, qui attaquent généralement les informateurs avec une arme à feu.

Seuls 5% des homicides commis dans cette administration sont condamnés. En d’autres termes, il y a 95% d’impunité pour les crimes contre les journalistes.

LEE López Obrador garantit l’intégrité des journalistes et militants

ebv