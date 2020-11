Mexico.- La série à succès “Rien de dégoûtant” fait l’actrice Diana Bovio découvrir des traits de personnalité inconnus, y compris le désir de former un famille, quelque chose que maintenant ne voit pas si loin.

«Le personnage de Graciela m’a accompagné à une étape importante de ma vie, m’a aidé à prendre des décisions et à repenser un peu ma vie. Je me sentais très à l’aise… ça faisait du bien de penser «quel père avoir une fille à conseiller et avec qui être», ça m’a fait du bien ».

Son personnage de Graciela est une femme qui mène une «vie parfaite», selon ce que la société dicte, mais un jour elle se demande si elle a construit sa vie comme elle le voulait. Elle commence à faire des changements pour se sentir plus épanouie et heureuse.

Graciela est la soeur du protagoniste, Cristina (Tessa Ía), qui était sur le point de se marier et découvre que son fiancé lui est infidèle. Avec l’aide de ses amis et de sa sœur, il parvient à se diriger vers une nouvelle vie.

«Je pense que l’on pourrait penser que Graciela a déjà tout: famille, mari, maison… mais même ainsi, elle s’arrête, réfléchit et réévalue ce qu’elle a et où elle veut aller.

Cela m’a fait réfléchir sur ma vie et penser à ce que je veux et à ce que j’ai accompli ».

C’est pour cette raison que pour l’actrice de De brutas, rien n’était facile à connaître et à donner vie à son personnage.

“J’ai été surpris de la rapidité avec laquelle je suis entré dans le personnage et de la facilité avec laquelle j’étais dans cette nouvelle facette d’être maman.”

“C’était agréable de vivre ce fantasme que j’ai d’avoir des enfants et de la famille, c’était facile de s’approprier le personnage.”

VOUS AVEZ VU: Britney Spears ne chantera plus jamais

Diana Bovio est l’actuelle actrice mexicaine

L’un des éléments les plus importants de De brutas nada est que Graciela fait partie d’une tendance de plus en plus courante dans les séries mexicaines qui représente les femmes s’éloignant des stéréotypes et des clichés.

«C’est un personnage qui peut commencer assez immergé dans le stéréotype mais il progresse et on comprend un peu pourquoi c’est le cas. Cela nous arrive et cela arrive souvent aux femmes aujourd’hui: vous réagissez soudainement et vous vous rendez compte que vous prenez des décisions à cause de la façon dont vous êtes programmée, de la façon dont les femmes devraient être ».

Nous avons vu Diana Bovio dans les films Mirreyes vs Godínez et dans Cindy la regia.

La réponse du public est positive, maintenant que le divertissement est plus que jamais nécessaire.

«Je pense que maintenant nous voulons tous retourner à nos routines et au travail, mais le divertissement fera toujours partie de nos vies car il nous aide à nous détendre après une journée difficile, à nous retrouver et à être ensemble. Il est précieux car il nous fait dialoguer et partager, c’est le père de ce travail ».

Et pendant cette période de quarantaine due à la pandémie mondiale de coronavirus, l’actrice a eu la chance de présenter “De brutas nada” sur Amazon et “Story of a crime: The search”.

npq

Suivez-nous sur les réseaux sociaux