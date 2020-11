Nous aimons les détester, et parfois nous les aimons tout simplement – les méchants font des séries télévisées autant que leurs protagonistes, et cela ne nous intéresse pas. Mais, Qui seront les meilleurs méchants à la télévision?

Regardons les choses en face: des séries télévisées vintage comme Buffy, Game of Thrones ou The Walking Dead n’aurait pas eu autant de succès sans des adversaires redoutables pour les héros du jour, ce sont ceux qui font la différence en qualité d’une saison ou d’une autre.

Avec l’intention de Halloween, et ce week-end de la Toussaint semble donc correct célébrez les pires méchants de l’histoire de la télévision en prenant le classement TV Line, qui a sélectionné 50 (un, et pas plus d’un, par série télévisée) parmi les nombreux méritants.

Alors voici le Rumplestiltskin de Once Upon A Time, ou Madame Satan de The Chilling Adventures of Sabrina. Ensuite ceci Fiona Goode de American Horror Story: Coven et Arthur Mitchell / Trinity Keller de Dexter , mais aussi Sylar de Heroes ou Hannibal Lecter de Hannibal.

Au sommet, par contre, vous ne pouvez pas manquer Lucifer de Supernatural ou Negan de The Walking Dead, Kilgrave de Jessica Jones ou Deathstroke de Arrow. Et en allant encore plus haut, nous trouvons le Homelander des garçons ou Moriarty de Sherlock , et ainsi de suite, jusqu’à ce que nous y arrivions… Eh bien, vous feriez mieux de découvrir par vous-même qui est le méchant le plus méchant de tous.

Voici la liste complète des 50 plus grands méchants à la télévision:

50. Blaine DeBeers, iZombie

49. Rumplestiltskin, Il était une fois

48. Boyd Crowder, justifié

47. Madame Satan, Chilling Adventures of Sabrina

46. ​​Angela Channing, Falcon Crest

45. Abby Cunningham, Knots Landing

44. Fiona Goode, American Horror Story: Coven

43. Numéro six, Battlestar Galactica

42. Arthur Mitchell / Trinity Killer, Dexter

41. Sarah O’Brien, Downton Abbey

40. Joe Carroll, The following

39. Le sculpteur, Nip / Tuck

38. Pelant, os

37. Sylar, héros

36. Hannibal Lecter, Hannibal

35. Patti Levin, Les restes

34. HIVE, les agents du SHIELD de Marvel

33. Rachel Duncan, Orphan Black

32. Yvonne «Vee» Parker, Orange est le nouveau noir

31. Evelyn Poole, Penny Dreadful

30. Sue Sylvester, Glee

29. Lucrèce, Spartacus

28. A, Pretty Little Liars

27. Arvin Sloane, alias

26. Dr Kimberly Shaw, Melrose Place

25. Lucifer, surnaturel

24. Negan, The Walking Dead

23. Samaritain, personne d’intérêt

22. M. Burns, Les Simpsons

21. Dr Leland Townsend, Evil

20. Cicarette Smoking Man, The X-Files

19. Dan Scott, One Tree Hill

18. Kilgrave, Jessica Jones de Marvel

17. Slade Wilson / Deathstroke, Flèche

16 Commandant Waterford, Le conte de la servante

15. Nina Myers, 24 ans

14. Le Borg, Star Trek: la prochaine génération

13. Alexis Morell Carrington Colby Dexter Rowan, Dynastie

12. Ramsay Bolton, Game Of Thrones

11. Klaus Mikaelson, The Vampire Diaries

10. Homelander, les garçons

9. Ben Linus, perdu

8. Diana, V

7. Veronica Harrington, Les Haves et les Haves Nots

6. Moriarty, Sherlock

5. Bob, Twin Peaks

4. Gus Fring, Breaking Bad / Better Call Saul

3. JR Hewing, Dallas

2. «Black» Jack Randall, Outlander

1. Angélus, Buffy contre les vampires