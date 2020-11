Mexique.- Au cours de cette nuit et tôt le matin, l’interaction du front froid n ° 13; même qui traverse l’est du Mexique, avec un canal basse pression sur le sud-est du pays, il provoque des pluies persistantes avec des accumulations torrentielles (150 à 250 mm en 24 heures) dans les zones de Veracruz (centre et sud), Oaxaca (nord et est), intenses à Puebla, Tabasco et Chiapas.

Également très forte à Campeche, ainsi que de fortes pluies occasionnelles à Tamaulipas et San Luis Potosí.

De telles pluies pourraient être accompagnées de chocs électriques et de fortes rafales de vent, en plus de générer augmentation du niveau des rivières et des ruisseaux, glissements de terrain et inondations dans les basses terres.

La masse d’air froid associé au front, entraînera une baisse de température et des brouillards dans le nord et le centre du pays, ainsi que Événement “Nord” avec des rafales de 90 à 100 km / h dans l’isthme de Tehuantepec, des vagues de 3 à 5 mètres de hauteur significative dans le golfe de Tehuantepec.

Des rafales de vent de 70 à 80 km / h sont estimées sur la côte de Veracruz et de 50 à 60 km / h sur la côte de Tamaulipas, Tabasco et Campeche.

Le centre de Ouragan “IOTA” Il entrera dans les terres pour les prochaines heures le long des côtes du Nicaragua. Sa large circulation augmentera les conditions pluvieuses dans les régions du Yucatan et du Quintana Roo.

