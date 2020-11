Après 2020, il n’y avait pas d’activité concernant l’univers cinématographique Marvel, 2021 aura de grandes productions et la première d’entre elles sera la série «WandaVision», qui arrivera en janvier sur la plate-forme Disney + et durera six chapitres et pour continuer à susciter les attentes du magazine Empire a révélé de nouvelles photos de «WandaVision» où vous pouvez voir les protagonistes avec un style très rétro.

La série MCU sera une partie importante de la franchise, puisque pour la première fois la série sera directement liée à sa continuité et bien qu’à l’origine la première ère ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, ‘WandaVision’ devait d’abord être diffusé, car il avait déjà terminé ses enregistrements avant la pandémie de Covid-19 et bien qu’il était prévu qu’il arriverait à la fin de l’année, ces derniers jours, sa date de sortie a finalement été confirmée sera la prochaine 15 janvier 2021 après avoir terminé «The Mandalorian».

Dans le cadre de la promotion de la série, le magazine Empire a montré deux nouvelles photos de ‘WandaVision’, l’un d’eux en noir et blanc où vous pouvez voir les deux personnages en pyjama sur le point de dormir et le second peut voir Elizabeth Olsen et Paul Bettany recevoir des instructions du directeur Shakman mat tout en portant des vêtements classiques des années 50 ou 60.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’intrigue possible de la série, mais apparemment l’une des choses qui sera le plus explorée est les pouvoirs de Scarlet Witch et son passé, qui révéleront apparemment enfin son introduction à la sorcellerie, ce qui est très susceptible de se connecter avec ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ où le personnage aura une participation en tant qu’antagoniste.