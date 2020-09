Avec le début du cours de télévision, Antena 3 présente ses nouveautés fiction pour la saison 2020/2021. Dans le cadre du Vitoria FesTVal, la chaîne organise une conférence de presse virtuelle de Madrid avec la présence de José Antonio Antón (directeur adjoint du contenu Atresmedia) et de Montse García (directeur de la fiction d’Atresmedia) ainsi que certains des protagonistes de ses productions: Michelle Jenner, Paco Tous, Elena Rivera et Olivia Molina.

Antenne 3

Bien que les premières les plus imminentes arrivent avec ‘La valla’ et ‘El nudo’ en plein air, Atresmedia prévoit de lancer des titres tels que « Paco’s men », « Castamar’s cook » ou « Alba » en 2021. Comme pour les autres productions, les fictions seront prévisualisées sur Atresplayer Premium avant leur arrivée sur Antena 3. Ce qui ne devrait pas se produire avec des titres tels que «Veneno», «#Luimelia» ou «FoQ: El reencuentro», prévu exclusivement à la plateforme de streaming.

« Atresmedia a été une référence dans la fiction nationale et internationale. Il ne s’agit pas seulement des plus récents, nous pouvons revenir à «Pharmacie de garde», «Compagnons» ou «Physique ou chimie» », a commencé à expliquer Antón.« La fiction a été une marque de la maison à tous les niveaux. Une grande partie de la perception de la fiction espagnole a à voir avec le bon travail d’Atresmedia en tant qu’usine de séries« Il a ajouté, tirant sa poitrine du succès de productions telles que » La Casa de Papel « ou » Velvet « . Les deux réalisateurs étaient enthousiasmés par les projets qui atteindront Antena 3 tout au long de la saison télévisée en cours.

‘La Valla’ sera présenté en première en public

‘La clôture’

Après la présentation initiale, les différents acteurs ont donné quelques touches sur leur travail dans ces productions. La première à parler est Olivia Molina, qui joue Julia dans la fiction Good Mood Productions. « ‘La clôture ‘a été conçue comme une dystopie mais aujourd’hui c’est presque un étrange documentaire. Il y avait des scènes que nous avons filmées qui ressemblaient à de la science-fiction et maintenant c’est la réalité actuelle « , a expliqué l’actrice qui espère » que tout ce qui se passe dans la série ne se produira pas dans la réalité. « La fiction, entièrement en avant-première dans Atresplayer Premium, arrivera très prochainement à Antena 3 prime time, à mesure que les promotions progressent.

‘Alba’, le remake espagnol de ‘Fatmagül’

‘Lever du soleil’

Au-delà des fictions qui attendent leur première linéaire, Atresmedia enregistre actuellement différentes productions qui vont de la nostalgie aux adaptations littéraires. C’est le cas de «Alba», le remake espagnol du feuilleton turc à succès «Fatmagül», diffusé par Nova. Elena Rivera entre dans la peau de ce personnage qui, après avoir été victime d’un viol collectif, «se bat pour rendre justice». « Certains de ses agresseurs font partie d’une famille très riche et puissante, créant un processus tortueux pour elle. L’histoire d’amour avec son petit ami, Bruno, sera rythmée par tout ce qu’elle vit avec des montagnes russes d’émotions », explique le actrice de «Dis-moi comment c’est arrivé» et «Inés del alma mía».

L’interprète est enthousiasmé par ce projet complexe qui, malheureusement, « montre des situations très actuelles ». « Alba est un personnage compliqué car il faut le traiter avec beaucoup de respect. Ce sera un peu cruel mais c’est nécessaire et il faut créer un débat », explique-t-il. Rivera avoue que le tournage du viol a marqué un « avant et après pour l’équipe technique et artistique ».

Bien qu’il s’agisse d’une adaptation de la fiction turque, l’actrice non basé sur le caractère original: « Nous voulions faire entrer l’histoire dans notre culture. Ils m’ont dit d’essayer de ne pas la voir. » Pour préparer le personnage, il s’est appuyé sur ses propres recherches, grâce à des documentaires et des films que l’équipe lui a été recommandés.

L’adaptation de ‘Le cuisinier de Castamar’

‘Le cuisinier de Castamar’

Une autre des adaptations préparées par Atresmedia vient de la main de «La cocinera de Castamar», la fiction basée sur le roman homonyme de Fernando J. Múñez qui se déroule dans le Madrid du XVIIIe siècle. « Ce sont des personnages pleins d’ombres dont tout ce qu’ils veulent, c’est aller de l’avant et survivre », explique Michelle Jenner, qui joue Clara Belmonte. « J’aime beaucoup la façon dont nous le tournons, avec des décors spectaculaires et des séquences très vivantes où il y a beaucoup d’action et de mouvement », il ajouta.

Le retour des « hommes de Paco »

‘Les hommes de Paco’

«Castamar’s cook» ne sera pas le seul projet de Jenner sur Antena 3. La comédie à succès «Paco’s men» revient avec une dixième saison qui nous montrera ce que sont devenus ces personnages emblématiques. « Cela a été très agréable de retravailler avec Hugo Silva et de reprendre ces personnages si spéciaux », avoue l’interprète de Sara. Alors que Paco Tous, qui joue Paco Miranda, est «euphorique et effrayé» à ce renouveau: « Nous sommes dans la troisième semaine de tournage et il y a déjà beaucoup d’action, de poursuites, de fusillades, un avion nous poursuit et même des menaces nucléaires ». L’acteur assure que le nouveau format de la série Globomedia surprendra, avec « un saut de qualité au niveau de la production et de la réalisation, mais en gardant l’essence ». De plus, il assure qu’il y a encore des acteurs pour se joindre au tournage de ce premier lot qui vise à avoir une continuité.

L’adaptation télévisée ‘Seigneur donne-moi patience’

Suivant la tendance des remakes, des reprises et des suites, Antena 3 est en phase de pré-production de l’adaptation télévisuelle du long métrage «Seigneur, donne-moi patience». Le film Atresmedia Cine à succès est en cours de casting et, pour l’instant, seule la présence de l’acteur Jordi Sánchez peut être confirmée, le populaire Antonio Recio de «La que se avecina».

