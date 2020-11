HBO Max est déterminé à devenir l’une des meilleures plateformes de streaming qui existent sur le marché, donc en plus de devenir le berceau de plusieurs productions DC, il ramènera également un classique de la télévision et les premières images du redémarrage de «Gossip Girl» ont déjà été publiées.

Après que la série originale soit devenue un succès, HBO Max a décidé de produire un nouveau redémarrage, mais cette fois dans l’ère moderne, Le programme abordera donc l’évolution des réseaux sociaux et à quel point la ville de New York a changé ces dernières années, ce sera donc un projet intéressant à regarder.

La série aura lieu huit ans plus tard des événements que nous avons vus dans le programme original, cependant, il présentera sa même continuité, donc bien qu’il s’agisse d’un nouveau casting, nous pouvons nous attendre à une intrigue similaire à celle que nous avons vue il y a quelques années et qui a été la clé du succès du show, donc les anciens fans ne seront pas déçus, tandis qu’une nouvelle génération de téléspectateurs pourrait être accro au nouveau redémarrage.

Il en est ainsi dans les nouvelles images on peut voir les stars du reboot assis sur les marches du Metropolitan Museum of Art à New York, lieu clé de la série originale, puisque là Serena van der Woodsen, Blair Waldorf et le reste de leurs acolytes se sont rencontrés, il est donc agréable de voir que la nouvelle production prend ces lieux emblématiques .

De nombreux détails sur la série sont encore inconnus, cependant, Joshua Safran, écrivain et producteur exécutif de «Gossip Girl», a déjà donné son approbation. «Je ne pourrais pas être plus excité que Karena lance la nouvelle série. Sa vision, sa voix et sa passion sont sans égal. C’est un honneur et un privilège de pouvoir travailler avec elle et j’ai hâte que tout le monde voie ce qu’elle a prévu », a-t-il déclaré.

De cette manière, Les premières images du redémarrage de ‘Gossip Girl’ nous ramènent dans l’Upper East Side et ils nous donnent un premier regard sur l’une des séries les plus attendues de HBO Max, nous espérons donc qu’elle répond aux attentes et ne deviendra pas une série qui passe avec plus de douleur que de gloire.