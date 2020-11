Peu à peu, plus d’informations commencent à émerger «Ligue de justice de Zack Snyder», qui atteindra la plate-forme HBO Max en 2021 et l’une des nouvelles qui a le plus retenu l’attention est que certains acteurs reviendront pour prendre de nouvelles prises, parmi eux Jared Leto comme Joker, et maintenant l’acteur Joe manganiello a présenté une nouvelle photo de Deathstroke avec une nouvelle coupe de cheveux.

L’arrivée de “ Zack Snyder’s Justice League ” à HBO Max a soulevé les attentes de l’univers étendu de DC, puisque cette version répondra à de nombreuses questions qui ont été laissées ouvertes dans Batman v Superman: l’aube de la justice, en plus de chercher à justifier d’autres personnages tels que Lex Luthor et Joker, qui n’ont pas été bien accueillis par le public mais que Snyder cherchera à leur donner une nouvelle perspective.

A travers ses réseaux sociaux, l’acteur Joe Manganiello a partagé une nouvelle photo de Deathstroke, qui a été prise lors des nouveaux enregistrements du “Snyder Cut” qu’il a récemment rejoint et sur cette photo, vous pouvez voir une coupe de cheveux différente, en plus de porter le costume du méchant et le cache-œil classique.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la participation que les méchants auront dans cette version, car apparemment ils ne seront que des flashbacks, car il a été mentionné que cela nous montrera comment Joker a mis fin à la vie de Robin, en plus de montrer un nouveau look sans tatouages, tandis que la participation de Deathstroke et Lex Luthor à quel point ils seront importants est inconnu.

‘Ligue de justice de Zack Snyder’ Il est prévu pour 2021 sans avoir de date exacte jusqu’à présent, mais on sait qu’il s’agira d’une mini-série de 4 chapitres d’une heure chacun et aura plus de deux heures et demie de scènes inédites, en plus de voir d’autres scènes qui ont été utilisées dans «Justice League» mais ils ont été modifiés.