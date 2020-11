Alex Trebek, sur le tournage de ‘Jeopardy!’ Eric McCandless / GETTY

Jeopardy!, L’une des institutions de télévision les plus grandes et les plus vénérées d’Amérique, le pays qui a perfectionné la télévision, était un puits à sec en 1984. Le concours de questions-réponses, lancé 20 ans plus tôt, avait été annulé et relancé à plusieurs reprises, dans différents formats et avec des résultats différents, et c’était déjà un titre presque marginal, suivi seulement par des fans dévoués. Et Alex Trebek est arrivé. Ce Canadien de 44 ans originaire de l’Ontario, alors âgé de 44 ans, studieux et forgé dans une dizaine d’émissions télévisées dans son pays natal, a commencé à travailler sur Jeopardy! quand Sony a décidé de tenter sa chance avec une dernière version, diffusée quotidiennement. Trebek n’en partira pratiquement pas jusqu’à sa mort, dimanche d’un cancer du pancréas chez lui à Los Angeles, à l’âge de 80 ans. Ses dernières émissions n’ont pas encore été diffusées.

Ce qui avant 1984 était devenu un jeu dense, académique et corsé dans ses propres normes, avec Trebek a pris une nouvelle vie, beaucoup plus ludique, sans abaisser le niveau de la demande intellectuelle. Péril! est devenu un jalon culturel comme seul un concours télévisé peut le faire: construire son trou petit à petit, à partir de l’entrée au domicile du public jour après jour, rejoindre les routines quotidiennes de ses téléspectateurs jusqu’à devenir un rite familial , inaltérable aux modes passagères, émergeant au fil des décennies comme un symbole de la valeur de l’intelligence et de la science.

Pendant des années, c’est un espace sûr où il n’y a pas de cris ni de grondements, les données sont irrévocables et les nouvelles ne sont pas fausses. Avec Alex Trebek – et sa détermination à faire de l’espace, les concurrents réfléchissent plus qu’ils ne le lui montraient: le protagoniste n’était ni lui ni le résultat, mais l’effort – Jeopardy! C’est devenu, maintenant oui, le plus grand concours télévisé de l’histoire des États-Unis.

Il sera plus facile pour le spectateur non américain de localiser Trebek pour toutes les fois où il est apparu dans des séries en jouant lui-même: Seinfeld, Orange Is The New Black, The Simpsons, Jack Ryan, The Nanny, The X-Files, Sensation of life, Cheers … Tous Ils ont incorporé le concours dans leurs intrigues, reflet du poids du programme dans la société américaine, et on peut toujours voir Trebek dans une variante de son image publique: quelqu’un de paternel, une blague rapide et aimable, le professeur préféré de la classe. , celui qui sait que la question est difficile, mais veut que l’élève la fasse correctement et ne juge pas quand quelqu’un échoue.

Né dans le Grand Sudbury en 1940, George Alexander Trebek était un garçon studieux diplômé en philosophie de l’Université d’Ottawa et qui a commencé à travailler à la télévision canadienne en tant que reporter: il parlait français, ce qui le distinguait de la plupart de ses pairs. Il a fini par présenter des concours pour la même société, d’abord des mineurs, puis la taille de Reach For the Top, qui était alors et jusqu’en 1989 l’une des plus anciennes de la maison.

Plus ou moins à cette époque, aux États-Unis, les géants des concours cherchaient de nouveaux visages pour remplacer les visages déjà recroquevillés dans les formats classiques. Parmi eux, Art Fleming, qui a présenté Jeopardy! dans toutes ses incarnations précédentes. C’est Lucille Ball (la grande visionnaire de la télévision américaine, après avoir créé la comédie révolutionnaire I Love Lucy dans les années 1950) qui a recommandé à NBC de signer Trebek pour cette nouvelle version: à ce moment-là, il était déjà sur le sol américain, aux commandes. d’autres programmes mineurs. La chaîne a accepté. Il y avait une autre nouveauté: les candidats recevraient les réponses et devaient en déduire quelle était la question. Ce sont ces deux caractéristiques qui ont le plus distingué le concours pendant toutes ces décennies.

Début 2019, Trebek, aujourd’hui âgé de 79 ans et avec près de 8200 programmes derrière lui, a annoncé qu’il souffrait d’un cancer du pancréas. Il a promis qu’il vaincrait la maladie. «Il me reste encore trois ans sur mon contrat», a-t-il plaisanté, un bon goût de son humour. Son dernier spectacle sera diffusé fin décembre.