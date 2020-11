Mexico – Le médaillé olympique en marche, Ernesto Canto, a perdu la vie après une dure bataille contre le cancer.

Dans un communiqué, le Comité olympique mexicain (COM) a regretté la mort du marcheur, hospitalisé.

“La #OlympicFamily mexicaine regrette le décès d’Ernesto Canto, membre du comité exécutif de COM et icône de la marche mondiale.”

La #OlympicFamily mexicaine pleure la mort de @ErnestoCantoG, membre du comité exécutif de la COM et icône de la marche mondiale; il a tout gagné et a été consacré avec l’or obtenu au 20 km du JO Los Angeles 84.

«Il a tout gagné et a été consacré avec l’or obtenu au 20 km du JO Los Angeles 84. Nous souhaitons à ses proches la démission rapide. RIP », a déclaré le message que le COM a publié.

Les exploits d’Ernesto Canto

Canto Gudiño est né le 18 octobre 1959 à Mexico, il était spécialiste de 20 kilomètres de marche.

C’était un athlète qui a tout balayé de la jeunesse et a été consacré avec la médaille d’or qu’il a remportée aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

En 1983, la Fédération internationale d’athlétisme l’a distingué avec la nomination de «Meilleur marcheur du monde» sur 20 kilomètres.

La chaîne de ses succès et de ses podiums est sans fin, un palmarès riche qui couvre ses jours de gloire dans toutes les catégories. Son idole était José Pedraza, médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968.

À l’âge de 13 ans, il a commencé sa récolte de victoires: champion national des enfants; Plus tard, en 1973, il a conquis les 10 kilomètres du Championnat de la jeunesse d’Amérique centrale et des Caraïbes Caracas 1974, titre qu’il a conservé à Xalapa 1977 et a également obtenu le titre de la jeunesse américaine, à Montréal.

Ernesto Canto a connu son âge d’or dans les années 80. Il a remporté les 20 km des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes à La Havane en 1982, puis il a remporté les Jeux panaméricains à Caracas et le titre mondial à Helsinki en 1983 et a battu le record du monde de la heure au Softeland Grand Prix, avec un parcours de 15 253 mètres.

Quelques jours plus tard, il établit un nouveau record du monde des 20 kilomètres (1H18: 38) et bat une autre légende mexicaine, Daniel Bautista (1H19: 49). En 1984, l’or olympique est arrivé au Los Angeles Memorial Coliseum, faisant 1-2 avec Raúl González.

Avant de prendre sa retraite, il a remporté les honneurs à la Danish Randers Cup (1989), à la Nations Cup à Munich et aux Friendship Games à Seattle (tous deux en 1990.

