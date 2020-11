Scooby et ses amis sont en deuil ce lundi 9 novembre après avoir annoncé que Ken Spears, co-créateur de “ Scooby-Doo ”, décède à 82 ans laissant un héritage à la télévision, dans l’animation et dans la culture pop en général.

La nouvelle a été publiée sur le portail Variety, où sa famille a annoncé que le scénariste avait perdu la vie en raison de complications liées à la démence à corps de Lewy, un syndrome dégénératif et progressif du cerveau. Son fils a déclaré que Spears était un modèle non seulement pour de nombreuses personnes, mais aussi pour lui:

«On se souviendra toujours de Ken pour son esprit, ses histoires, sa loyauté envers la famille et sa solide éthique de travail. Non seulement Ken a laissé une impression durable sur sa famille, mais il a touché la vie de beaucoup en tant que co-créateur. Scooby-Doo. Ken a été un modèle pour nous toute sa vie et continuera à vivre dans nos cœurs. “

Spears a commencé sa carrière en 1959 lorsqu’il a rejoint Hanna-Barbera Productions où il était temporairement monteur sonore, jusqu’à ce qu’il rencontre l’écrivain Joe Ruby, Avec qui il avait un partenariat pour créer des scripts pour différentes émissions de télévision, y compris les aventures de Scooby et le groupe de détectives adolescents qui ont résolu des cas supposés paranormaux, mais qui se sont avérés être des criminels déguisés en monstres.

Avec la nouvelle que le co-créateur de «Scooby-Doo» est décédé, on se souvient d’autres de ses œuvres telles que Dog Wonder, Jabberjaw, Dynomutt, Superman, Mister T et Alvin et les tamias. Ruby, sa collègue et sa fidèle amie sont décédées au début de ce 2020.