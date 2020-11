La finale de la saison a apporté de grandes révélations cela nous a laissé vouloir voir la nouvelle session le plus tôt possible, cependant, cela n’a toujours pas de date de sortie, heureusement, ils ont commencé à révéler des choses que nous pourrons voir quand il atteindra le catalogue Amazon et apparemment, deux actrices de «The Boys» participera davantage à la série.

Un nouveau rapport de Deadline a révélé que Claudia Doumit et Colby Minifie sont devenues des actrices régulières dans la troisième saison de ‘The Boys’, ce qui indique que ses personnages auront un poids fondamental dans l’intrigue, ce que l’on attendait déjà de Dumit, puisque son rôle est celui de la super, Victoria Neuman, qui a la capacité faire exploser des têtes.

Comme nous l’avons découvert dans le dernier chapitre, La députée Victoria Neuman était la super derrière l’attaque s’est produit au congrès pendant le procès de Vought, cependant, on ne sait toujours pas quel rôle il jouera dans l’intrigue, mais étant donné ses capacités, il est clair qu’il sera l’une des pièces clés de la nouvelle saison.

En revanche, Colby Minifie a joué depuis la première saison le détestable Ashley Barrett et juste dans la deuxième séance, je joue un rôle plus important, cependant, sa participation devrait augmenter encore plus, de sorte qu’elle jouera sûrement un rôle important dans les projets de Stan Edgar.

Il y a quelques semaines, le showrunner de la série, Eric Kripke, a révélé que la nouvelle session sera spectaculaire. «La saison 3 va être complètement folle. Comme même dans le premier épisode, les dix premières minutes de cet épisode il y a une séquence que je ne révélerai pas que littéralement à chaque fois que nous en parlons j’aime me couvrir la bouche, c’est tellement fou, mais nous allons aussi nous plonger dans les personnages et continuez à explorer et à vraiment présenter des personnages, mais putain, fou arrive », a déclaré Kripke.

La déclaration antérieure de Kripke a confirmé que deux actrices de ‘The Boys’ participeront davantage à la série, on peut donc s’attendre à ce que Victoria Neuman devienne un personnage égal ou plus puissant que Homelander, tandis qu’Ashley Barrett pourrait devenir un allié puissant de Stan Edgar.