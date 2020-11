Tout le Mexique et l’Amérique latine comptent les jours avant la sortie du service de streaming Casa del Ratón. C’est pourquoi Disney + a annoncé un grand événement de lancement où il réunira de grandes figures du divertissement telles que Chris Hemsworth, Diego Luna, Tini, Sebastian Yatra et Carlos Rivera, pour montrer en quoi consiste ce nouveau service de streaming.

Disney + a annoncé qu’il organiserait un excellent événement de lancement, qui peut être vu sur toutes les plateformes Disney: Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, FOX Channel, FOX Life, Cinecanal, FX, FXM et tous les signaux ESPN.

En outre, il a été révélé que la chaîne officielle de la plate-forme sur YouTube, Disney Plus LA, diffusera également cet événement en direct.

L’événement s’appelle “ Disney + Presents: Many Stories, One Same Place ”, une production pour découvrir tout ce que propose le service de streaming par abonnement tant attendu de The Walt Disney Company. arrivera le 17 novembre au Mexique et en Amérique latine.

Les invités confirmés pour cet événement sont: Pedro Pascal, Zoe Saldana, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Diego Luna et Poncho Herrera, parmi d’autres artistes internationaux, qui inviteront le public à se joindre à une expérience de navigation de la nouvelle plateforme, en découvrant tout son contenu.

Comme si cela ne suffisait pas, cette émission comprendra des moments musicaux pour toute la famille. Il a été confirmé que Tini sera en charge d’interpréter “Libre soy” de “Frozen”, Carlos Rivera chantera «Remember me» de «Coco», tandis que Sebastian Yatra chantera “Je suis votre fidèle ami” de “Toy Story” et il a été rapporté que Morat chantera “The most vital” de “The Jungle Book”.

La transmission de ‘Disney + Presents: Many Stories, One Same Place’ aura lieu simultanément sur toutes les plateformes susmentionnées, Mardi 10 novembre à 19 h 00 (heure du Mexique). Attendez-vous déjà le service Disney +?