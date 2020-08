Nous sommes de retour avec une autre bataille de deux films d’animation disponibles dans le dernier Disney + Battle. Cette semaine, nous examinons deux films Pixar, «Cars» et «The Good Dinosaur». L’un est connu comme la vache à lait de Pixar en matière de jouets, tandis que l’autre est reconnu comme l’un des efforts les plus faibles du studio. Voyons lequel est le meilleur.

PROTAGONISTE

C’est une bataille de Lightning McQueen contre Arlo. Lightning est une voiture de course qui cherche à se rendre à la course finale et peut-être gagner sa première Piston Cup. Arlo est le plus petit d’une famille de dinosaures qui cherche à rendre sa famille fière après la mort de son père. Rien de ce que nous n’avons jamais vu auparavant ou depuis. Les deux attirent votre attention sur l’intégralité de leurs films et nous les voyons tous deux devenir de meilleures versions d’eux-mêmes. C’est une question très difficile à décider. Mais je vais donner un léger avantage à Lightning McQueen. Son voyage est plus mémorable, du moins pour moi. Pointez sur les voitures.

Voitures 1 | Le bon dinosaure 0

ANTAGONISTE

Ces films ont des mini-antagonistes en cours de route, mais aucun n’est vraiment un grand méchant. Dans « Cars », le vrai méchant est l’attitude de Lightning. Une fois qu’il en a fini, il est prêt à courir pour la Coupe. Alors que dans le « The Good Dinosaur », le méchant est la peur d’Arlo de la pluie. Il avait toujours peur et perdre son père dans une inondation le rendait plus craintif. Encore une fois, s’il est sur ce problème, il est prêt à faire sa marque pour sa famille. Ces deux problèmes sont cependant abstraits. Ils ne sont pas un véritable antagoniste. Donc, pour cette bataille, nous allons regarder la chose la plus proche d’un vrai méchant qui soit. Dans «Cars», c’est Chick Hicks, le coureur rival qui tente de battre Lightning et le roi pour la Piston Cup. C’est un coureur gagnant à tout prix, mais il n’est pas vraiment méchant. Il est juste l’obstacle. Pendant ce temps, dans «The Good Dinosaur», les ptérodactyles, menés par Thunderclap, attaquent Arlo dans le but de manger le jeune garçon qu’Arlo ramène à la maison. C’est bien plus méchant. Pointez sur «Le bon dinosaure».

Voitures 1 | Le bon dinosaure 1

PERSONNAGES SECONDAIRES

La petite ville de Radiator Springs est remplie de certains des meilleurs personnages secondaires du canon Pixar. Doc Hudson, Miss Sally, Mater, Luigi, Ramone, Fillmore, Sarge, Flo, Mack et tant d’autres en ville et sur la piste. Dans «The Good Dinosaur», il y a beaucoup moins de personnages de soutien mémorables. Butch, Ramsey et Nash, les trois tyrannosaures se démarquent, ainsi que la famille de Spot et Arlo. C’est tout. Les personnages secondaires de « Cars » sont tout simplement meilleurs. Pointez sur « Voitures ».

Voitures 2 | Le bon dinosaure 1

LA MUSIQUE

Les deux films ont des partitions solides qui aident à faire avancer les histoires du film. Mais aucun des deux scores n’est particulièrement mémorable. Honnêtement, rien dans la musique de «The Good Dinosaur» n’est mémorable. Mais, dans « Cars », il y a au moins la couverture de Rascal Flatts de « Life is a Highway » que je préfère personnellement à l’original. Pointez sur « Voitures ».

Voitures 3 | Le bon dinosaure 1

MOMENTS MÉMORABLES

Encore une fois, c’est la partie la plus subjective de cette bataille, car ce qui est mémorable pour une personne peut ne l’être pour personne d’autre, et vice versa. Pour «Cars», les parties mémorables pour moi sont la première course qui se termine par une égalité, Lightning se perd, Lightning essayant de repaver les routes, le rendez-vous de Lightning avec Sally, Lightning et Mater tracteur basculant, Doc déjouant Lightning sur la piste de terre, Course éclair avec Chick Hicks et le roi et Lightning abandonnant la Piston Cup pour pousser le roi à travers la ligne d’arrivée. Pour « The Good Dinosaur », les parties mémorables pour moi sont le père d’Arlo mourant, Arlo se perdant, Arlo et Spot aidant les tyrannosaures à lutter contre leur troupeau et Arlo et Spot combattant les ptérodactyles. D’après mes calculs, ce sont sept moments mémorables pour « Cars » et quatre moments mémorables pour « The Good Dinosaur ». Pointez sur « Voitures ».

Voitures 4 | Le bon dinosaure 1

Le vainqueur de la bataille de cette semaine est « Voitures ». Je suis en fait un peu surpris que celui-ci ne soit pas un balayage pour « Voitures ». Bien que sa réputation ne soit pas à la hauteur de «Toy Story», «Finding Nemo» ou «The Incredibles», mais sa réputation est meilleure que celle de «The Good Dinosaur» que beaucoup, dont moi, ont qualifié de pire film Pixar. Selon vous, quel film est le meilleur: « Cars » ou « The Good Dinosaur? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.