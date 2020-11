Les habitants des pays hispaniques d’Amérique peuvent être heureux puisque dès son lancement dans la région, ils profitent de la première simultanée de «The Mandalorian», mais les «Mando Mondays» arrivent également en Amérique latine.

La première série originale de ‘Star Wars’ et exclusive au service de streaming par abonnement; Ils peuvent également ajouter à leur calendrier que les “ lundis Mando ” commenceront dans la région à partir du 23 novembre.

Il s’agit d’une série d’événements mondiaux mettant en vedette chaque lundi des publications, des jeux et des produits grand public inédits et inspirés des séries.

Après avoir été présenté en première aux États-Unis en novembre de l’année dernière et rapidement pris le monde par surprise, “ The Mandalorian ”, qui avait remporté 7 Emmy Awards, est arrivé en Amérique latine le mardi 17 novembre, exclusivement via Disney + avec tous ses chapitres disponibles.

Dans la deuxième saison, The Mandalorian et The Child continuent leur voyage, affronter des ennemis et rassembler des alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse, à l’ère tumultueuse après la chute de l’Empire galactique.

Une fois que les fans auront vu le nouvel épisode tous les vendredis sur Disney +, ils pourront accéder au profil Instagram, Facebook et Twitter de Star Wars en Amérique latine tous les lundis pour découvrir quels nouveaux jouets, objets de collection, vêtements, livres, bandes dessinées, contenu numérique et plus encore sera présenté.

Les ‘Mando Mondays’ arrivent en Amérique latine et dureront plus de cinq semaines, culminant au Mexique le 28 décembre.

Les fans peuvent trouver les meilleurs produits de la série déjà disponibles pour acheter dans les principaux magasins physiques et en ligne sur: disneylatino et Amazon México.

Le compte à rebours commence maintenant! Et tous les fans sont invités à rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #MandoMondays.