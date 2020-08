La pandémie de coronavirus a un impact majeur sur la santé mentale des gens et selon une enquête récente de la société Fintech, Self Financial, Disney + a un impact positif.

La société a demandé à plus de 1000 Américains comment leurs finances et leur bien-être mental étaient liés dans une série de questions pour découvrir le coût réel de la santé mentale. Les gens dépensent en moyenne 287 $ par mois pour leur santé mentale, de sources directes et indirectes.

Les méthodes indirectes les plus populaires sur lesquelles les gens dépensent leur argent au profit de leur santé mentale sont la télévision et les services de streaming (51,5%), la socialisation (48%), la musique en streaming (44%) et la nourriture et les boissons (43%).

En termes de méthodes directes, 72% de nos répondants utilisent le counseling, 24% utilisent des applications de santé mentale et 19% utilisent le sport et l’exercice comme moyen de veiller à leur bien-être mental.

Interrogés sur leur expérience pendant la pandémie mondiale en particulier, près d’un sur 5 (18%) a déclaré que la diffusion télévisée comme Netflix et Disney + était l’une des trois choses les plus importantes pour leur santé mentale pour lutter contre les effets du COVID-19. Cela s’est avéré plus important que le counseling, les applications et les podcasts de santé mentale, l’alcool, les revues et la musique.

Malgré les effets positifs de la diffusion en continu sur les téléspectateurs, 81,3% des personnes ont déclaré que leur santé mentale s’améliorerait «définitivement» après la fin de la pandémie.

Kristie Norwood, PhD, psychologue clinicienne agréée, avait ceci à dire sur les implications pour la santé mentale des émissions de télévision et du streaming:

«Les émissions de télévision peuvent servir de mécanisme pour que les gens évitent mentalement de faire face aux défis de la vie quotidienne, restent connectés à la culture populaire, éprouvent des émotions positives et valident certains aspects de leur vie. Grâce à des expériences de personnages représentés, les spectateurs peuvent ressentir un sentiment de connexion interne, de validation et de normalisation lorsque leurs situations de vie personnelles sont affichées; cette connexion et cette gratification agréables déclenchent souvent la dopamine dans le cerveau, ce qui provoque la réponse comportementale d’un flux continu, également connu sous le nom de «binge-watch».

«Bien que le streaming en lui-même n’ait pas d’effets délétères, la recherche a montré que des niveaux excessifs de streaming peuvent entraîner des symptômes de dépendance, de l’anxiété, de l’isolement, de la solitude et de la culpabilité.»

Vous pouvez voir plus de données, les résultats complets et les graphiques ici: https://www.self.inc/info/mental-health-personal-spending-report/

Pensez-vous que Disney + a aidé votre santé mentale pendant la crise du coronavirus?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk