Mexico.- Nous sommes déjà en novembre et le service de Disney Plus au Mexique, donc la société de Mickey Mouse a déjà annoncé le prix de son service de streaming et il existe des réductions pour l’embauche anticipée.

Le prochain 17 novembre C’est la date marquée pour l’entrée de Disney Plus au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine, prenez note dans votre portfolio:

La rente du service de streaming de Disney coûtera 1 359 pesos, si vous payez au début, ce qui se traduit par une mensualité de 133 pesos. Ce prix ne restera que jusqu’au 20 novembre.

À compter du 21 novembre, la rente sera 1 599 pesos, ce qui donne un paiement mensuel de 159 pesos.

A quoi as-tu droit?

Disney Plus vous permettra de créer jusqu’à sept profils, de télécharger des œuvres de manière limitée et jusqu’à 10 appareils; De plus, le contenu peut être lu sur jusqu’à quatre écrans en même temps.

Mercado Libre entre dans le jeu Disney

Disney Plus ou Disney + Il peut également être acheté sur le site Mercado Libre:

À partir du 17 novembre, les utilisateurs du Mercado Libre au Mexique bénéficieront d’avantages importants pour accéder à l’abonnement au streaming de The Walt Disney Company, grâce à un accord entre les deux sociétés.

En louant un abonnement à Disney +, Mercado Libre offrira des mois gratuits à tous ses utilisateurs, en fonction du niveau de Mercado Puntos dans lequel ils se trouvent.

Mercado Puntos est le programme de fidélité pour tous les utilisateurs de Mercado Libre et Mercado Pago. Grâce aux achats et aux paiements effectués via l’une des deux applications, les utilisateurs accumulent des points et progressent en obtenant des avantages et des réductions.

Pour commencer à profiter du meilleur contenu Disney Plus, les utilisateurs de Mercado Libre et Mercado Pago doivent entrer via l’une des plateformes, acheter l’abonnement avec la promotion, puis accéder à DisneyPlus.com pour créer leur compte.

Disney plus, Disney + est le même dans Izzi à la carte

Les abonnés Izzi auront la possibilité de contracter Disney + dans sa modalité “À la carte”, avec la charge de 159 pesos mensuellement à votre relevé de compte, et si vous avez souscrit des services Internet, téléphone et télévision, vous pouvez également acheter la plateforme avec un cadeau d’un mois pour la tester.

Ils offrent également la possibilité de l’avoir lors de l’acquisition des nouveaux packages Illimité 60 Oui Illimité 100, qui incluent déjà Disney Plus, de 990 pesos par mois.

npq