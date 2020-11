Mickey Mouse est déjà devenu un personnage emblématique de la culture populaire, et ce que Mickey a, c’est que ses cinéastes ont appris à le rendre intemporel, de sorte que tous ses dessins animés sont toujours prêts à capturer toutes les générations. Maintenant, c’est Disney + qui a sorti une affiche de la nouvelle série animée Mickey, ‘Le monde merveilleux de Mickey Mouse’, en plus d’avoir publié plus d’informations sur le projet.

‘Le monde merveilleux de Mickey Mouse’ est produit et réalisé par Paul rudish et est développé par l’équipe qui a créé les courts métrages d’animation Disney Channel Mickey Mouse, qui, ont été lauréats des Emmy Awards.

De plus, cette nouvelle série animée sera le successeur de la récente série animée de courts métrages Mickey Mouse, et sera la première série originale de Mickey Mouse sur Disney +.

«C’est juste amusant et excitant pour Mickey et ses meilleurs amis, Minnie, Donald, Daisy, Goofy et Pluto, alors qu’ils se lancent dans leurs plus grandes aventures à ce jour, naviguant dans les courbes d’un monde sauvage et farfelu où la magie de Disney rend possible. l’impossible. Chaque court métrage de sept minutes est rempli de comédie torride, de décors modernes, d’histoires intemporelles, de nouvelle musique et du style artistique classique incomparable des shorts Mickey Mouse. La série mettra en vedette des histoires inspirées de diverses terres du parc Disney et des camées de personnages classiques du patrimoine Disney », lit-on dans le synopsis de« Le monde merveilleux de Mickey Mouse ».

Grâce aux nouvelles informations et à l’affiche “ Le monde merveilleux de Mickey Mouse ”, on sait que cette nouvelle série sera lancée le 18 novembre 2020 sur Disney +, et qu’après ses débuts, deux nouveaux courts métrages devraient sortir chaque vendredi. au 27 novembre 2020, pDonner un total de 10 épisodes pour 2020, et 10 autres pour l’été 2020.