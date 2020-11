Les téléspectateurs et adeptes les plus fidèles de “ Mom ” vivent l’un des moments les plus délicats après avoir appris la nouvelle qu’Anna Faris, le protagoniste incontesté de la série, n’apparaîtra pas dans la huitième saison. L’actrice l’a annoncé quelques jours après le début de la conférence enregistrement avant les nouveaux épisodes de cette comédie à succès qui est entrée dans nos vies en septembre 2013.

L’actrice a rendu sa décision publique par le biais d’une déclaration dans laquelle elle explique que son départ de “ Mom ” est totalement amical et qu’il n’y a pas de problème entre elle et le producteur, ainsi qu’entre elle et ses camarades de casting. Faris ajoute également que le temps qu’il a passé dans la série a été «Très satisfaisant et gratifiant». Profitez de cette occasion pour remercier Chuck Lorre, créateur et producteur de cette comédie, l’équipe d’écriture et les “incroyables” compagnons qui l’ont incarné au sein du casting d’acteurs.

«Bien que mon chemin en tant que Christy soit terminé, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, Je vais regarder la prochaine saison et encourager ma famille télé», Explique-t-il dans sa déclaration. Et force est de constater que l’actrice est une fan de plus de la série et ne laissera pas de côté ce qui était jusqu’à présent son équipe de travail.

Qu’arrivera-t-il à son personnage?



Le début des enregistrements de la nouvelle saison est imminent car il est prévu pour le 14 septembre prochain. Nombreux sont les fans de ‘Mom’ qui se demandent ce qu’il adviendra du personnage d’Anna Faris puisque la décision de l’actrice est connue quelques jours après son retour au travail. Tel que rapporté par Warner Bros, la société de production ne cherchera pas une autre actrice pour donner vie à Christy sinon un moyen de justifier l’absence de ce personnage dans les nouveaux épisodes.