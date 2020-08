Effacez vos horaires, car les sept prochains jours sur Netflix devraient être gigantesques avec au moins 50 nouveaux films et séries télévisées dont la sortie est prévue pour la première semaine de septembre 2020. Voici un aperçu de ce qui devrait sortir sur Netflix aux États-Unis. entre le 31 août et le 6 septembre 2020.

Septembre 2020 s’annonce déjà comme un mois énorme pour les nouvelles versions, donc si vous avez manqué notre grand aperçu du mois, c’est maintenant l’occasion de le vérifier. Nous continuerons d’en ajouter au fil du temps, alors gardez-le dans vos favoris.

Avant de plonger dans la liste complète, jetons un coup d’œil à quelques-uns des points forts en cours de route.

Les deux premiers films Bond de Daniel Craig

Date de sortie de Netflix: Lundi 31 août

Lundi, nous verrons la sortie des deux premiers films de James Bond mettant en vedette Daniel Craig. Il rejoint quelques-uns des autres films Bond qui résident toujours sur Netflix, mais dans l’ensemble, les films Bond sont toujours très difficiles à diffuser.

Casino Royale est considéré non seulement comme le meilleur film Bond mettant en vedette Daniel Craig, mais aussi comme l’un des meilleurs de la franchise de sa longue histoire.

Borgen (saisons 1-3)

Date de sortie de Netflix: Mardi 1er septembre

Netflix a décidé de reprendre Borgen et de continuer le superbe thriller politique danois (dépassant facilement House of Cards à notre avis) et ajoutera les trois séries originales diffusées mardi de 2010 à 2013.

Soeur soeur (toutes saisons)

Date de sortie de Netflix: Mardi 1er septembre

Dans le cadre de ses nombreux micros d’UPN, Netflix montrera bientôt chaque saison de la série de sitcom pour adolescents Sister, sister.

La série suit des jumeaux adolescents qui ont été séparés à la naissance et leurs épreuves et tribulations en grandissant.

Bien sûr, l’arrivée sur Netflix a déjà inévitablement déclenché des rumeurs d’une possible réunion.

Je pense à la fin des choses

Date de sortie de Netflix: Vendredi 4 septembre

Vendredi, le thriller d’horreur merveilleusement étrange de Charlie Kaufman. Plein de talent, le film suit une jeune femme qui se rend à la ferme des parents de son petit ami mais découvre qu’elle en sait très peu sur lui.

Nous avons entendu dire que Netflix était en pourparlers potentiels pour de futurs projets avec Charlie Kaufman, alors j’espère que ce sera le premier de nombreux films de l’écrivain et réalisateur estimé.

Away (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: Vendredi 4 septembre

Notre dernier choix parmi les incontournables de la semaine prochaine est Away avec Hilary Swank.

La série spatiale verra un astronaute américain partir pour une mission dangereuse avec l’équipage spatial international.

Liste complète de ce qui se passe sur Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie sont sujettes à changement.

À venir sur Netflix le 31 août

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

À venir sur Netflix le 1er septembre

À la dérive (2018)

Anaconda (1997)

Retour vers le futur trilogie

Salon de coiffure (2002)

Barbie Princess Adventure (2020)

Signets: Célébrer les voix noires (Saison 1) N

Blue Exorcist (Saison 2)

Borgen (saisons 1-3)

Enfants de la mer (2019)

Coneheads (1997)

Date d’échéance (2010)

Gloire (1989)

Graisse (1978)

Effacé (Saison 1)

Fate / Grand Order -Premier ordre- (2020)

Felipe Esparza: mauvaises décisions / décisions malas (2020) N

H (plusieurs saisons)

Heidi (Saison 2)

Magic Mike (2012)

Les plus recherchés de Muppet (2014)

Pas un autre film pour adolescents (2001)

Ananas Express (2008)

Possession (1981)

Le chat botté (2011)

Dragon rouge (2002)

Résidu

Sex Drive (2008)

Soeur soeur (saisons 1 à 6)

The Boss Baby: Obtenez ce bébé! (Spécial interactif) N

Les Muppets (2011)

Les producteurs (2005)

The Promised Neverland (Saison 1)

Les Schtroumpfs (2011)

Thomas et ses amis (saison 24)

Vrai: Journée de l’amitié (2020) N

Faune (2018)

Zathura

À venir sur Netflix le 2 septembre

Bad Boy Billionaires: Inde (Saison 1) N

Table du chef: BBQ (saison 1) N

Freaks – Vous êtes l’un des nôtres (2020) N

À venir sur Netflix le 3 septembre

Afonso Padilha: Alma de Pobre (2020) N

Amour, Garaunteed (2020) N

Young Wallander (Saison 1) N

À venir sur Netflix le 4 septembre

Extérieur (Saison 1) N

Je pense à la fin des choses (2020) N

Spirit Riding Free: Riding Academy (Partie 2) N

Ramène-moi à la maison ce soir (2011)

L’Okoroshi perdu (2019)

Qu’attendez-vous avec impatience de regarder sur Netflix cette semaine? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.