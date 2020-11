Mexique.- Le gouverneur de Durango, José Rosas Aispuro, a annoncé que Durango revient à un feu rouge épidémiologique en raison de l’augmentation des cas de Covid.

Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que la mesure avait été prise en raison de l’augmentation des cas hospitalisés et de l’augmentation des décès dus à Covid dans l’entité.

À partir de ce mardi et jusqu’au 17 novembre La vente de boissons alcoolisées est interdite et seules les activités économiques essentielles pourront fonctionner.

#Durango fait face à l’étape la plus difficile depuis que l’urgence sanitaire a été décrétée en raison du # COVID19. Les cas de contagion et de décès sont en augmentation, notre personnel médical est fatigué et épuisé. Ce gouvernement a l’obligation de les protéger et de vous protéger. pic.twitter.com/RRECOgb4i8 – José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) 3 novembre 2020

“J’ai pris la décision, en coordination avec les présidents municipaux et le Secrétariat à la santé du gouvernement fédéral, de déclarer Durango un feu rouge”, a déclaré le gouverneur.

Les secteurs de l’automobile, des mines, de la construction et de la foresterie pourront fonctionner normalement, tandis que les supermarchés, les pharmacies, les banques, les gymnases et les piscines pourront fonctionner avec de plus grandes restrictions.

Les entreprises alimentaires ne peuvent opérer qu’avec un service à emporter entre autres restrictions.

#EnVivo Message du gouverneur José Rosas Aispuro Torres @AispuroDurangohttps: //t.co/8KzCnwcE2F – GobDgo (@gobdgo) 2 novembre 2020

