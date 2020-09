«Earth To Ned» est la dernière série Disney + Original et est un talk-show de fin de soirée animé par Ned, qui est le commandant d’un vaisseau spatial qui a été envoyé sur Terre pour le faire exploser, mais est tombé amoureux des célébrités .

Le spectacle est créé par la Jim Henson Company et présente de nombreuses nouvelles marionnettes, qui ont l’air fantastique, en particulier Ned, qui semble avoir dépensé beaucoup d’argent. Les expressions faciales et l’apparence des yeux de Ned sont vraiment excellentes. L’ensemble est également très impressionnant et contribue à donner le ton du spectacle, ressemblant à un vaisseau spatial mais aussi à un talk-show.

Cela commence avec Andy Richter en tant que premier invité, ce que je ne vais pas mentir, semblait être un choix vraiment étrange, car il est à peine une célébrité bien connue, à part son apparition dans le classique de Noël, « Elf ». Alors que le deuxième invité est Gillian Jacobs, qui a récemment joué dans le film Disney + Original, Magic Camp. Les deux invités ont joué avec plaisir avec le scénario, mais comme prévu, nous n’apprendrons rien de nouveau à leur sujet, car il s’agit plus d’une apparence loufoque qu’un véritable talk-show, car Gillian joue juste à quelques jeux loufoques avec Ned.

Je vais être honnête, la sélection des invités semblait un choix étrange, mi-saison, cela aurait peut-être fonctionné, mais avec d’autres noms plus importants impliqués dans la série, le premier épisode avait besoin d’un pouvoir de star plus important pour lancer le spectacle. En mentionnant constamment les Kardashian et en ayant un téléporteur pour kidnapper toute célébrité qu’ils voulaient, puis en faisant venir Andy Richter, on avait juste l’impression qu’ils avaient mis la série en échec.

J’ai également regardé d’autres épisodes de la série, qui mettaient en vedette de nombreuses célébrités invitées, notamment Kristen Schaal, Paul Schee, Reggie Watts et Billy Dee Williams. Ces invités ne sont plus surpris de rencontrer des extraterrestres, car ils ont maintenant « vu » la série et sont fans de « Ned ». La liste des célébrités ayant des compagnons de talk-shows ou des comédiens semble être en contradiction avec le public cible, car je doute que la plupart des enfants aient la moindre idée de qui ils sont. Je pense que le camée de BB-8 était l’un des meilleurs sketches des épisodes que j’ai vus, mais la plupart des sketches ne semblaient tout simplement pas toucher le marché pour moi.

Chaque épisode dure environ 22 minutes, ce qui semble être la bonne durée pour cette émission, car la série a quelques invités et des sketches pour aider à présenter qui sont les personnages, pourquoi ils sont sur Terre et à apprendre des aspects de la vie humaine. Chaque épisode a un thème général, tel que l’horreur, la comédie, Star Wars, les comédies musicales et plus encore.

Ce spectacle sera bon pour un public plus jeune et les familles pourraient facilement s’asseoir ensemble pour profiter du spectacle. Cependant, personnellement, quelque chose n’a pas cliqué avec moi, espérons-le, en regardant d’autres épisodes, cela s’améliorera. Il y a de beaux moments d’improvisation entre les célébrités et les marionnettes, qui sont parmi les moments les plus amusants.

Disney abandonne les dix épisodes à la fois, ce que je ne pense pas être une bonne chose pour cette série. Bien que certains puissent sauter immédiatement dans le prochain épisode, je ne suis pas sûr que la plupart des gens le feront et abandonneront complètement la série. Cependant, si vous avez aimé cette émission, passez peut-être aux épisodes avec des célébrités que vous connaissez. Surtout les téléspectateurs internationaux, car la programmation des invités pour toute la saison est très concentrée sur les émissions américaines. Je n’avais entendu parler que de la moitié des personnes sur la liste.

Sur le papier, cela ressemble à un spectacle passionnant. Mais cela ressemble à quelque chose que nous aurions vu à la télévision dans les années 80 et 90, donc je ne sais pas comment les enfants y réagiraient. Si c’était les Muppets qui faisaient une émission de discussion, cela aurait une certaine nostalgie pour attirer un public, et les célébrités s’amuseraient à interagir avec les personnages avec lesquels elles ont grandi. Ce que vous pouvez voir dans la série «Muppets Now», qui est également sur Disney +.

«Earth To Ned» est une émission amusante et divertissante inspirée des talk-shows. C’est quelque chose d’ancien mais de différent et de nouveau, mais la programmation des invités n’a tout simplement pas fonctionné pour moi, mais je suis plus qu’heureux de regarder d’autres épisodes pour voir comment le spectacle progresse. C’est donc une recommandation facile pour tout abonné de Disney + de consulter le premier épisode pour voir si vous l’aimez, mais peut-être ne vous attendez pas à « The Muppets ».

Évaluation – 3 sur 5

